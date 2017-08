Regia: Alessandro Valori

Cast: Simone Riccioni, Maria Chiara Centorami, Jacopo Barzaghi, Nancy Brilli, Antonio Catania, Biagio Izzo, Paolo Conticini, Marianna Di Martino

Genere: Drammatico

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Rainbow e Linfa Crowd 2.0

Data di uscita: 21 settembre 2017

"Tiro libero" segue le vicende di Dario, un ragazzo di 25 anni, bello e ammirato da tutti. Leader della sua squadra di basket, Dario è pieno di fan e di ragazze innamorate di lui, una condizione che l’ha portato ad essere arrogante e spocchioso, ma non avrebbe mai immaginato il tipo di prova che la vita aveva in serbo per lui. Durante una partita di basket, cade improvvisamente: gli viene diagnosticata la distrofia muscolare.

Un evento che gli cambierà l’esistenza e che lo porterà a chiudersi in se stesso, rompendo i rapporti con famigliari e amici. Sconforto e rancore gli faranno da compagnia. A questo si aggiunge la condanna, per aver insultato una ragazza che gli aveva sfiorato il suv, a svolgere un’attività sociale presso un centro di riabilitazione per disabili: fare da allenatore a una squadra di giocatori in carrozzina.

Qui incontra Isabella, una volontaria con la quale si scontrerà subito, ma, come spesso accade, da uno scontro nasce la scintilla. Sarà Isabella a fargli cambiare idea sulla vita.

Tiro libero: un film sul senso del cambiamento, del coraggio e della solidarietà

Alessandro Valori, dopo “Come saltano i pesci”, torna alla regia con “Tiro libero”, una profonda, ma allo stesso tempo leggera, riflessione sul cambiamento, attraverso il punto di vista di un giovane ragazzo la cui vita perfetta cade a pezzi in seguito a un grave incidente.

Ma è anche la storia d’amore tra due coetanei molto diversi tra loro, ma sarà proprio tale scontro a dare loro l’opportunità di vedere il mondo con occhi diversi.