Timothée Chalamet nel cast “Dune” di Denis Villeneuve

Timothée Chalamet, attore franco-statunitense, è stato confermato nel cast del nuovo film fantascientifico diretto da Denis Villeneuve.

Timothée Chalamet nei panni di Paul Atreides

Dopo “Blade Runner 2049“, il regista e sceneggiatore canadese Denis Villeneuve è pronto per la realizzazione di un altro film fantascientifico. Il suo prossimo progetto, “Dune”, è, infatti, un nuovo adattamento dei sei romanzi di fantascienza scritti da Frank Herbert fra il 1965 e il 1985. La saga è stata precedentemente portata sul grande schermo già da David Lynch del 1984 e vedeva come protagonista Kyle MacLachlan.

Dopo mesi di mistero sul cast della nuova pellicola, il regista conferma la presenza di Timothée Hal Chalamet come protagonista. L’attore franco-statunitense vestirà i panni del giovane nobile Paul Atreides, figura centrale della serie di Frank Herbert.

L’adattamento elaborato da Denis Villeneuve prevede la realizzazione di almeno due film, inoltre il regista ha spiegato “la maggior parte delle idee principali di “Star Wars” provengono dal romanzo di Frank Herbert, quindi sarà una sfida affrontare questo problema. L’ambizione è quella di fare un film che si distacchi da “Star Wars”, che non ho mai visto. Vedremo come procedere”.

La storia narrata in “Dune” è ambientata in un futuro lontano e coinvolge mondi al di fuori della Terra, governati da famiglie feudali concorrenti che controllano l’accesso a una droga chiamata Melange. Conosciuto popolarmente come ‘spezia’, il farmaco dà ai suoi consumatori una maggiore consapevolezza e una maggiore durata di vita, creando però una forte dipendenza. La spezia, che rende possibile il viaggio interstellare, si trova solo sul pianeta desertico di Arrakis – detto anche ‘Duna’ – e come tale è il bene più prezioso della galassia. Paul Atreides, figlio del duca Leto ed erede della famiglia Atreides, è in lotta con gli Harkonnes su Arrakis e sarà costretto a scappare dal suo pianeta.

Ecco perché Denis Villeneuve vuole Timothée Chalamet

Il giovane attore Timothée Hal Chalamet attualmente sta riscuotendo grande successo nel mondo del cinema e ha fatto impazzire le adolescenti di tutto il mondo. L’artista ha lavorato nel cast di ” Hostiles – Ostili (2017)” e “Lady Bird“, ma il riconoscimento più grande arriva con l’interpretazione del protagonista di “Chiamami col tuo nome“, con la quale è stato nominato all’Oscar come Miglior Attore, il più giovane dal 1939.

Prima del suo grande debutto nel cinema Timothée Chalamet è stato un volto noto in molte famose serie televisive come ” Royal Pains” e “Homeland – Caccia alla spia”.

La scelta del regista Denis Villeneuve appare quindi molto chiara, infatti confida molto nel talento del giovane attore, che sembra certamente all’altezza del ruolo affidatogli.

Laura Carucci

17/07/2018