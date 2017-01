Timeless: Misha Collins guest star d’eccezione

La serie tv a che unisce fantascienza e azione, “Timeless”, presenterà come guest star del prossimo episodio, che andrà in onda negli States il 13 Febbraio, Misha Collins, l’angelo Castiel di “Supernatural”.

Timeless: Misha Collins da Castiel a Eliot Ness

Un nuovo nome in veste di guest star per “Timeless”, la serie tv in onda dal 3 ottobre negli USA e dall’11 dicembre su Sky Fox: si tratta di Misha Collins, già noto per aver interpretato l’angelo Castiel in “Supernatural”.

La puntata nella quale l’attore apparirà è la quindicesima, in onda negli States il 13 Febbraio. Sul set Misha Collins non sarà l’unica presenza ad aver preso parte alla serie tv con i fratelli Winchester, infatti, Eric Kripke, sceneggiatore e produttore di “Timeless”, è anche il creatore di “Supernatural”.

In “Public Enemy No. 1”, primo episodio della stagione, Flynn si reca nel 1931 a Chicago per collaborare con il gangster più celebre della storia, Al Capone. Collins interpreterà Eliot Ness, il leader degli Intoccabili, che porterà Lucy (Abigail Spencer) e Wyatt (Matt Lanter) fino ad Al Capone.

Timeless: un ruolo ad hoc per Misha Collins

Eric Kripke ammette che la prima volta che si è trovato di fronte il personaggio di Ness ha pensato immediatamente a Misha Collins per il suo carisma e il suo talento. Inoltre lo sceneggiatore si dice entusiasta di lavorare nuovamente con l’attore.

In “Supernatural”, Collins interpreta l’angelo Castiel sin dalla quarta stagione, svolgendo un ruolo chiave all’interno della trama e diventando quasi un terzo protagonista, insieme a Jared Padalecki e Jensen Ackles. La CW per ora ha rinnovato la tredicesima stagione per la serie, mentre la dodicesima è attualmente in onda negli Usa, ancora inedita in Italia.

Ad ogni modo, Misha Collins vestirà dei panni meno angelici, ma siamo sicuri che Kripke lo investirà di un ruolo adatto a lui, magnetico come quello di Castiel.

Erika Micheli

17/01/2017