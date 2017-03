Il 5 marzo è andata in onda la prima puntata della nuova serie fantascientifico-poliziesca “Time After Time” di Kevin Williamson, trasmessa dall’emittente televisivo statunitense ABC. Questo nuovo show televisivo si presenta come una sorta di ‘matrioska’ referenziale: un adattamento su piccolo schermo di “L’uomo venuto dall’impossibile”, pellicola fantascientifica anno 1979 diretta da Nichola Mayer, a sua volta basata sul romanzo (traslato in sceneggiatura) “Time After Time” di Karl Alexander, sullo spunto di fondo di “La macchina del tempo” (1895), opera romanzesca di H. G. Wells, ‘padre fondatore’, insieme a Jules Verne, della letteratura fantascientifica.

Le opere del geniale scrittore britannico hanno già subito varie rivisitazioni cinematografiche. Basti ricordare “L’uomo che visse nel futuro” di George Pal (1960) o “The Time Machine” di Simon Wells (2002), con protagonista Guy Pearce; oppure “L’isola perduta” di John Frankenheimer (1996) con Marlon Brando, Val Kilmer, David Thewlis, Fairuza Balk e Ron Perlman, basato su un altro romanzo di Wells, “L’isola del dottor Moreau” (1895).

Infine l’opera letteraria “La guerra dei mondi” (1897) che ha ispirato la pellicola ominima di Spielberg con Tom Cruise nel 2005 ed ha subito, negli anni ’40, un adattamento radiofonico da parte di Orson Wells, il cui racconto così realistico di un’invasione aliena ha scatenato il panico in una bella porzione della popolazione americana di allora.

Questa volta sarà lo stesso H. G. Wells il protagonista delle sue fantascientifiche avventure spazio-temporali, in uno scontro epico, una caccia all’uomo, contro il suo amico John Stevenson, il volto del terribile assassino Jack lo Squartatore.

Time After Time 01×01 – 01×02 – Recensione: H. G. Wells protagonista del suo romanzo ancora non scritto

Fine Ottocento, Londra. Sono gli anni del fermento per l’arrivo imminente del nuovo secolo, del consolidamento della seconda rivoluzione industriale. Gli anni dell’età vittoriana e di Jack lo Squartatore, alias John Stevenson, riconosciuto e cinico chirurgo, il noto celebre assassino di donne mai assicurato alla giustizia. Sono anche gli anni in cui il suo amico, lo scrittore e scienziato H. G. Wells, idealista convinto e fautore del progresso scientifico come avvicinamento all’utopia sociale, sviluppa una strana macchina in grado di viaggiare nel tessuto spazio-temporale.

Una sera, dopo l’ennesimo efferato delitto, John raggiunge Wells nella sua dimora, dove si trova a conviviare con altri gentlemens londinesi. Dopo aver mostrato loro la sua macchina del tempo ed esser stato deriso dai suoi ‘amici’, giunge la polizia di Scotland Yard per una perquisizione, dato che è stato ritrovato il corpo dell’ennesima vittima del serial killer Jack lo Squartatore. Un poliziotto, aprendo la borsa medica di John, vi trova un coltellaccio affilato e insanguinato.

John, messo alle strette, ancora di sotto nella cantina di Wells dove si trova lo strano marchingegno, si volatilizza. Wells, giunto in cantina, resta perplesso perché non trova più la sua invenzione e in qualche istante passa alla sorpresa: un’onda d’urto lo fa cadere a terra; la sua macchina del tempo è riapparsa. Curiosità, coraggio e il suo senso di giustizia lo portano a fruire, per la prima volta, della sua macchina. Il risultato è il ritrovarsi il 3 marzo 2017 in un museo di New York City. Il dado è tratto.

Time After Time 01×01 – 01×02 – Recensione: La ‘naturalezza’ di John/Jack, lo spaesamento e l’ingenuità di Wells

I due protagonisti sono quindi catapultati entrambi nel giorno d’oggi. Le loro reazioni, essendo l’uno l’eroe e l’altro il villain della serie, nonostante alcune sottili somiglianze, sono naturalmente contrapposte. All’ingenuità e allo spesamento di Wells, uomo di saldi principi, idealista a tutto tondo fermamente convinto che il connubio tra tecnologia e progresso possa portare alla venuta di un mondo utopico senza violenza, corrisponde il cinismo di John/Jack, il suo ‘realismo’ nell’accettare il lato oscuro e tenebroso dell’essere umano, i suoi istinti primordiali di violenza (non a casa è un serial killer).

Mentre il primo resta al contempo affascinato dalla modernità e deluso dalla nuova futura realtà che lo circonda (la sequenza al Renaissance, dove Wells piange lacrime autentiche di fronte a schermi televisivi che trasmettono solo notizie di guerre e morte, è forse la scena più drammatica della puntata), disorientato nelle relazioni sociali e nell’adattarsi a questo nuovo contesto, John/Jack sembra aver invece trovato la propria dimensione: un mondo che gira, cinico, chiuso su se stesso, dove tutto è possibile (viene sottolineata la facilità con cui si può comprare una qualsiasi arma) e dove la velocità garantisce la copertura adatta ai suoi efferati ‘necessari’ delitti. Nella metamorfosi d’immagine che porta entrambi a spogliarsi delle proprie origini per vestire abiti moderni, è proprio John/Jack a mostrare tutta la sua naturalezza.

Jane, la ‘donzella in difficoltà’, è la prima persona con la quale Wells instaura un rapporto sincero, una donna rinchiusa nella sua vita ripetitiva e poco stimolante, texana trasferitasi nella Grande Mela alla ricerca di movimento e avventura. Wells è la sua occassione, che lei stessa coglie, senza “se” e senza “ma”, al volo.

Da subito, insomma, si prefigura il ritmo a tre battute della serie, scandita dall’eroe, dal villain e dalla ‘donzella in difficoltà’.

Time After Time 01×01 – 01×02 – Recensione: L’inizio del rapporto con Jane e la sfida di John/Jack

Incontratisi al Renaissance a Times Square, dopo un breve dialogo nel quale Wells riconferma la sua volontà di assicurare l’amico alla giustizia e John esprime il suo desiderio di avere la “chiave” della macchina del tempo, si sviluppa una colluttazione, con la fuga dell’eroe, investito di seguito.

Finito in ospedale, viene visitato da Jane, incontrata al suo arrivo nell’esposizione temporanea proprio su di lui (guardacaso!), adibita nel museo nel quale lavora come assistente curatrice. Lei lo ospita a casa sua, i due iniziano così a conoscersi meglio, in una situazione che mostra una sorta di crescendo di affinità e ‘desiderio’ dell’altro da parte di entrambi.

La mattina successiva, dopo il quadretto simpatico di un Wells impacciato con le nuove comuni tecnologie, un telegiornale riporta il ritrovamento del cadavere di una ragazza al locale “Utopia” con un mazzo di chiavi in bocca. Wells capisce che è un messaggio di John diretto a lui e confida tutto a Jane, la quale, sbigottita (ma comunque reattiva) decide di aiutarlo, dato che la polizia non può essere chiamata in causa: prenderebbe Wells per pazzo.

Per dimostrare la veridicità della sua situazione, Wells fa utilizzare a Jane la sua macchina del tempo. Così i due si ritrovano nel futuro, tre giorni dopo, e vengono a conoscenza di una cosa terrificante: in un giornale è riportata la notizia che la terza vittima di John/Jack sarà proprio Jane.

Time After Time 01×01 – 01×02 – Recensione: La caccia all’uomo contro il tempo e l’arrivo della misteriosa Vanessa Sanders

Inizia la caccia all’uomo contro il tempo, onde evitare il terribile epilogo di Jane. Essendo ques’ultima la futura terza vittima di John/Jack, Wells e la ragazza evincono che c’è un secondo obiettivo e quindi si mettono alla ricerca di questa sfortunata vittima. Riescono ad arrivare in tempo, affrontando l’assassino e salvandola. Dopo uno stallo alla messicana e una scazzottata, John/Jack è in fuga, mentre Jane e Wells tornano nell’appartamento della prima. Tutto sembra essersi per il momento tranquillizzato, senonché Jane viene rapita dallo stesso assassino.

In questo frangente Wells fa la sua conoscenza con Vanessa Sanders, la responsabile della mostra temporanea sul grande scrittore britannico al museo dove lavora Jane. Vanessa confida a Wells che proprio lui, 10 anni prima, l’aveva incontrata e gli aveva affidato un compito importante: trovare e restaurare la sua macchina del tempo e dare una lettera, scritta da lui stesso, al Wells che sarebbe prima o poi arrivato. Vanessa, nell’attesa, ha fatto analizzare il DNA che di Wells scoprendo, incredibilmente, che i due erano imparentati. La lettera misteriosa è molto sintetica e criptica dato che riporta solo l’invito a credere a tutto quello che Vanessa gli ha confessato e uno strano simbolo.

Time After Time 01×01 – 01×02 – Recensione: Wells e Vanessa contro Jack lo Squartatore

Wells, prima di tutte le risposte e di tutte le domande, ha un solo obiettivo: salvare Jane. Vanessa, dotata di una certa agiatezza e di alcuni uomini al suo seguito, decide di aiutarlo.

Cambio di scena e ci ritroviamo in un appartamento, con Jane e un’altra signora ostaggi di John/Jack. La situazione è delicata e critica: l’assassino tiene in ostaggio l’altra ragazza in modo che Jane faccia quello che vuole lui. E’ in questo frangente che i due hanno diverse conversazioni, le quali mettono in luce l’umanità del villain. In particolare, John resta infastidito dell’anonimato che circonda il suo alter ego omicida nella storia dell’occidente. In una telefonata con Wells molto stile poliziesco, il ‘buono’ e il ‘cattivo’ si mettono d’accordo per uno scambio al Central Park: la chiave del marchingegno spazio-temporale per la vita della ragazza. Wells vuole andarci da solo, come richiesto da John, onde evitare che quest’ultimo faccia del male a Jane.

Incontratisi nel polmone verde di New York City, Wells e John stanno per attuare il ‘baratto’ quando intervengono gli uomini di Vanessa a guastare il tutto, permettendo all’assassino di darsela a gambe. Infuriato Wells litiga con Vanessa, incamminandosi da solo verso il centro città. Ad un certo punto si sente pedinato da un’uomo corpulento con i capelli rossi: chi sarà mai?

Nel frattempo John, infuriato, decide di utilizzare la macchina del tempo per fuggire in un’altra epoca, senza la chiave che permette al mezzo di trasporto spazio-temporale di tornare nel ‘piano’ di partenza: ergo una sorta di ‘chiave di sicurezza’. Si concede l’ultimo atto efferato e sembra uccidere l’altro ostaggio.

Intercettato il telefono dell’assassino, gli uomini di Vanessa irrompono nell’appartamento-prigione, ritrovando con sorpresa l’ostaggio che si pensava morto: il terribile Jack lo Squartatore non è poi così disumano?

Time After Time 01×01 – 01×02 – Recensione: Ultimo scontro, piccolo lieto fine e l’inizio della ‘guerra’

John conduce Jane al museo dove si trova l’invenzione di Wells, in modo da poterla utilizzare per fuggire. Mentre stanno per attivare il viaggio spazio-temporale, interviene Wells che, strappando i cavi di accensione, disattiva la macchina. John si da alla fuga, Wells riesce a porre in salvo la sua ‘donzella in difficoltà’.

Nel momentaneo lieto fine della puntata, Wells e Jane si avvicinano sempre di più, nonostante lui garbatamente in linea con i ‘good manners’ di uomo londinese ottocentesco, mantieni rispettosamente le distanze. Momentaneo perché arriva puntuale la chiamata di Jack lo Squartatore: fino a quando non avrà la chiave ucciderà una persona ogni giorno. La ‘guerra’ tra bene e male ha inizio.

In chiusura si assiste a un dialogo tra il ‘cattivo’ e una sua possibile vittima: “Le persone possono cambiare?” è la domanda intorno alla quale vortica l’intera conversazione. John/Jack, forse, non è così terribile come sembra.

Time After Time 01×01 – 01×02 – Recensione: progetto interessante che si assesta perfettamente nel canone che vuole seguire, senza sorprendere

Al di là della sua genesi romanzesca, l’idea che sta dietro “Time After Time” è abbastanza originale, ma non altrettanto lo è la sua concretizzazione cinematografica: azione, leggerezza, suspence ‘prevedibile’, potenzialità di violenza e realismo che resta tale, tanta fantascienza, thriller per piccoli. In effetti la serie della ABC si allinea perfettamente al canone fantascientifico (in particolare quello sui paradossi spazio-temporali), senza comunque proporre nulla di nuovo. Insomma sembra una sorta di “Fringe” 2.0 misto a “Chicago Justice”, per utilizzare termini noti di paragone. Sebbene non raggiunga, al momento, la caratura dell’acclamata serie fantascientifica.

Molto spazio è occupato dall’azione e dal movimento: in un’ora e mezza uno scrittore si ritrova ad essere sballottato a destra e manca, avanti e indietro nel tempo, in altri luoghi lontano da casa, alla ‘caccia’ (troppo ingenua e motivata solo dai propri ideali) all’amico assassino, l’unico con un certo spessore caratteriale.

La contrapposizione tra i due, incarnazioni del ‘bene’ e del ‘male’, risulta assai banale e poco psicologicamete (almeno in queste prime battute) approfondita.

Le prove attoriali di Freddie Stroma (il Cormac McLaggen di Harry Potter) e Josh Bowman (Daniel Grayson nel telefilm “Revenge”) non sono convincenti: non c’è spessore, non generano empatia, vengono completamente assorbiti dall’archetipo del buono e del cattivo senza caratterizzarli. Lo stesso vale per la sempre sorridente ‘donzella in difficoltà’ Génesis Rodríguez Pérez e per la più nota Nicole Ari Parker, l’unica ad aver avuto più presenza televisiva (per esempio in “Revolution” e l’apprezzata “Murder in the Firs”).

In questi due primi episodi, dunque, la serie non decolla, non superando la prova delle aspettative, restando ancorata, ‘tradizionalista’, su di un determinato filone, senza proporre niente di interessante. Leggera, poco impegnativa, sembra che possa poggiarsi solamente sul progressivo gioco di intersezione e dissolvenza della trama. Magari sarebbe da attendere l’evolversi degli eventi, ma questo potrebbe farlo il pubblico giovanile e spensierato scelto molto probabilmente come target.

Alfonso Canale

08/03/2017