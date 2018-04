Tilda Swinton e Hugh Laurie nel cast di “David Copperfield”

Tilda Swinton, Hugh Laurie, Aneurin Barnard, Ben Whishaw, Morfydd Clark, Anthony Welsh e Rosalind Eleazar si sono uniti a Dev Patel, che interpreterà il protagonista nella versione di “Davi Copperfield” di Armando Iannucci. Il progetto offrirà una versione moderna del famoso personaggio creato da Dickens mentre naviga in un mondo caotico per trovare il suo posto.

Il ruolo che ricopriranno Tilda Swinton e Hugh Laurie non è stato ancora annunciato.

L’originale “David Copperfield” fu pubblicato per la prima volta nel 1850 e descrive il viaggio del protagonista che fu modellato sullo stesso Dickens. Il protagonista, dall’infanzia impoverita, arriverà a diventare un autore di successo, grazie alla perseveranza e nonostante la mancanza di disciplina personale. Kevin Loader e Iannucci produrranno questa versione, che è stata sviluppata con FilmNation. Iannucci sarà il regista e sceneggiatore affiancato da Simon Blackwell.

I lavori di Armando Iannucci

Iannucci e Blackwell in precedenza hanno collaborato con Tony Roche e Jesse Armstrong nella sceneggiatura di “In the Loop” del 2009, che ha ricevuto una nomination all’Oscar nella categoria Miglior Sceneggiatura. Armando Iannucci è stato lo showrunner di “Veep – Vicepresidente incompetente”, una commedia satirica, per le prime quattro stagioni, dal 2012 al 2015. Recentemente ha diretto il lungometraggio “Morto Stalin, se ne fa un altro” (2017) e ha collaborato alla sceneggiatura insieme a David Schneider, Ian Martin e Peter Fellows, la pellicola racconta gli eventi che seguirono la morte di Iosif Stalin nel 1953.

I lavori di Tilda Swinton e Hugh Laurie

Tilda Swinton ha ricevuto il paluso dalla critica per la sua interpretazione in “Michael Clayton” (2007), che le ha fatto guadagnare un Premio Oscar come Migliore Attrice non Protagonista. Ha partecipato a numerose pellicole di successo come “Il curioso caso di Benjamin Button” (2009) diretto da David Fincher, “Io sono l’amore” (2009) diretto da Luca Guadagnino, “Grand Budapest Hotel” (2014) diretto da Wes Anderson, “Doctor Strange” (2016) diretto da Scott Derrickson.

L’attore Hugh Laurie è noto soprattutto per il ruolo del Dottor Gregory House nella serie televisiva “Dr. House – Medical Division”, grazie al quale ha ottenuto due Golden Globe come Migliore Attore in una Serie Drammatica nel 2006 e nel 2007.

Mariateresa Vurro

27/04/2018