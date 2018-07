Ti presento Sofia (2018)

[tab title="Trama"]

Regia: Guido Chiesa

Cast: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Caterina Sbaraglia

Genere: commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2018

Distribuzione: Medusa

Data di uscita: 31 ottobre 2018

"Ti presento Sofia" è il titolo della commedia di Guido Chiesa, con protagonisti Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti. L'attore comico indossa i panni di un padre goffo e ossessivo padre di famiglia, mentre la bella Michela si è calata nella veste di una donna tutta d'un pezzo che non vuole avere figli. La piccola Sofia interpretata dalla giovane attrice Caterina Sbaraglia, la figlia di Fabio De Luigi nel film, è l'elemento di rottura della trama che cambierà la vita dei due protagonisti e li costringerà ad andare oltre i propri limiti.

Ti presento Sofia: una commedia su padri ossessivi e donne childfree

Il film "Ti presento Sofia" segue le vicende di Gabriele, un ex rocker e proprietario di un negozio di strumenti musicali, divorziato e padre di una bambina di 10 anni di nome Sofia. L'uomo ha così tanto affetto e amore per sua figlia che ne diventa ossessionato. Gli amici di Gabriele, tentano disperatamente di fargli conoscere delle donne, ma lui rovina tutti gli appuntamenti continuando a parlare solo ed esclusivamente della sua piccola Sofia, azzerando ogni chance di avere un secondo incontro amoroso.

La situazione cambia quando nella vita di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vede da parecchi anni, che nel frattempo è diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli e che addirittura detesta i bambini. L'uomo, nonostante il suo profondo amore per la figlia, è talmente travolto dalla passione per questa donna, che nega l'esistenza della piccola Sofia.

Da quel momento, le giornate di Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza di Sofia a Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il suo appartamento in funzione di quale delle due andrà a trovarlo. Ma, la verità prima o poi viene sempre a galla e Gabriele si ritrova ben presto a dover fare i conti con le bugie che ha raccontato.

