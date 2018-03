Nuovo film per Dakota Johnson e Zazie Beetz

Dakota Johnson e Zazie Beetz stanno trattando per far parte del cast del nuovo thriller diretto da Babak Anvari e prodotto da Annapurna Pictures.

Dakota Johnson e Zazie Beetz insieme sul set di un thriller

Secondo quanto riporta la piattaforma online Variety, Dakota Johnson e Zazie Beetz sono in trattative per unirsi ad Armie Hammer nel thriller senza titolo prodotto da Annapurna.

Babak Anvari, regista di “L’ombra della paura“, sta scrivendo e dirigendo il film insieme a Lucan Toh di Two & Two Pictures, Christopher Kopp di AZA Films e Annapurna Pictures.

Il film segue le vicende di un barista di New Orleans (Hammer) la cui vita inizia a sbricciolarsi dopo una serie di eventi inquietanti e inspiegabili che si manifestano quando il ragazzo raccoglie un telefono lasciato nel suo bar.

Annapurna Pictures sta lavorando molto in fretta, e ha già fissato data di uscita del film, nelle sale americane, per il 29 marzo 2019.

Dakota Johnson ha recentemente completato l’ultimo film della famosissima saga “Cinquanta sfumature“, “Cinquanta sfumature di rosso“, che ha incassato $ 347,2 milioni in tutto il mondo. Inoltre, ha appena terminato la produzione dell’indie “Peanut Butter Falcon”, con Shia LaBeouf e il thriller amazzonico “Suspiria“. Attualmente l’attrice sta girando il film Fox “Bad Times at the E l Royale” con Jeff Bridges e Chris Hemsworth.

Anche per Zazie Beetz si tratta di un grande anno, a partire dal ritorno del suo programma televisivo di successo “Atlanta”, che è stato presentato in anteprima su FX. L’attrice interpreta anche Domino nell’imminente “Deadpool 2.” Beetz ha recentemente completato la produzione del nuovo film di Steven Soderbergh, “High Flying Bird” e ha un ruolo ricorrente nella serie di Netflix “Easy“.

Nelle trattative per questo nuovo film le due attrici sono rappresentate da: WME e Ziffren Brittenham per Dakota Johnson, e Gersh per Zazie Beetz.

Marina Kozak

22/03/2018