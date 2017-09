Thor: Ragnarok: rivelato il cameo di Matt Damon?

[Attenzione: questo articolo potrebbe contenere spoiler su “Thor: Ragnarok”]

L’eccitazione per “Thor: Ragnarok” sale sempre di più con l’avvicinarsi della data d’uscita (25 ottobre). Non sorprende perciò che comincino a trapelare sempre più indiscrezioni, tra queste un possibile cameo di Matt Damon. Sarà vero?

Thor Ragnarok: ecco i dettagli del cameo di Matt Damon

I Marvel Studios fanno del loro meglio per mantenere i segreti sulle loro pellicole, ma a volte le informazioni riescono a trapelare online. Secondo il podcast Weekly Planet, Matt Damon sarebbe protagonista di un cameo in “Thor: Ragnarok”. Una loro fonte ha rivelato:

“C’è una scena ambientata ad Asgard in cui ammiriamo una produzione teatrale asgardiana che racconta essenzialmente le vicende del primo capitolo di “Thor”, come un gioco, e in questo teatro il ruolo di Loki è interpretato da Matt Damon”.

Il regista Taika Waititi ha uno stile particolare e questa intera idea di includere un gioco che raccoglie gli eventi del primo film sembra proprio da lui. Anche se si tratta solo di un rumor, il suo ruolo sarà molto breve e non sarà altro che un cameo, visto che “Thor: Ragnarok” è abbastanza affollato: Cate Blanchett nei panni della villain Hela che vuole distruggere Asgard; Mark Ruffalo nei panni di Hulk; Jeff Goldblum in quelli di Grandmaster, Karl Urban come Skurge e Tess Thompson come Valkyrie.

Thor: Ragnarok: la sinossi del terzo capitolo

Matt Damon o no, “Thor: Ragnarok” si appresta a sbancare i botteghini di tutto il mondo. Ecco la sinossi:

“In seguito agli eventi di “Avengers: Age of Ultron”, Thor si trova imprigionato sul pianeta Sakaar, privo del suo martello. Dopo essere stato costretto a combattere contro Hulk, suo amico e alleato, Thor dovrà tornare ad Asgard per salvare la città dalla potenza distruttiva di Hela e impedire il Ragnarok”.

Silvia D’Ambrosio

26/09/2017