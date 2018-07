This Is Us: otto nomination agli Emmy Awords

“This Is Us” consolida il grande successo di critica e pubblico e riceve ben otto nomination agli Emmy Awords per la sua seconda stagione.

“This Is Us” in nomination nella categoria Miglior Serie Drammatica

Luglio è tempo di nomination per i Primetime Emmy Awards, infatti ieri, giovedì 12 luglio 2018, sono stati presentati ufficialmente i nomi dei candidati che il 17 settembre si contenderanno gli ambitissimi premi. A presentare le nomination gli attori Samira Wiley e Ryan Eggold.

La serie televisiva “This Is Us” creata da Dan Fogelman, in onda dal 20 settembre 2016 sulla rete della FOX, ha ricevuto ben otto candidature per la sua seconda stagione ai prestigiosi Emmy. La saga ha ricevuto la nomina come Miglior Serie Drammatica, ma dovrà contendersi l’ambito premio con altre popolari show, tra cui “Game of Thrones” la saga fantasy campione di incassi in tutto il mondo, considerata dall’opinione pubblica la papabile vincitrice della categoria. Tra i candidati della categoria figurano anche “The Americans” di Joe Weisberg e “Stranger Things”.

“This Is Us” è una serie televisiva drammatica ambientata nel 1980 e segue le vicende di Jack interpretato da Milo Ventimiglia e Rebecca, Mandy Moore, una coppia di giovani sposi la cui vita si complica inaspettatamente quando lei rimane incinta di tre gemelli. Il giorno del parto, però, le cose non vanno come sperato e uno dei bambini non sopravvive, nonostante ciò, la coppia decide tuttavia di adottare un bambino nero, nato nello stesso giorno e abbandonato da sconosciuti nei pressi di una vicina caserma dei vigili del fuoco, facendo ritorno a casa comunque con tre figli. La serie fa un salto temporale nel presente, trentasei anni dopo e inizia a seguire le vicende dei tre fratelli ormai adulti e delle loro famiglie.

Il creatore di “This Is Us” Dan Fogelman in un’intervista esclusiva a Variety, si è dichiarato “entusiasta” di gareggiare per ottenere l’ambito premio. “L’obiettivo, quando mi sono seduto, era cercare di creare qualcosa di alta qualità che allo stesso tempo fosse accessibile alle persone normali.

Milo Ventimiglia e Sterling K. Brown entrambi candidati nella categoria Miglir Attore in una Serie Drammatica

“This Is Us” in questa stagione degli Emmy vanta una prestigiosa doppietta nella categoria Miglior Attore in una serie Drammatica, infatti Milo Ventimiglia dovrà contendere il premio con il collega Sterling K. Brown che nella serie interpreta Randall il figlio adottivo di Ventimiglia. Brown è recentemente entrato “nella storia” per essere stato il primo attore di colore a vincere ai Golden Globe 2018 il titolo di Miglior Attore in una Serie Drammatica.

Chiara Broglietti

13/07/2018