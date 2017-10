This Is Us: grandi notizie in vista per Kate – SPOILER

Dopo il rilascio da parte del network americano ABC di promo e trama di “This Is Us” 2×04, il quarto inedito episodio della seconda stagione della serie di successo, siamo in grado di anticiparvi dettagli su quello che andrà in onda. ATTENZIONE SPOILER

Già è noto che nel quarto episodio che si intitolerà “Still There” vedremo Randall e Beth adattarsi ad una nuova dinamica familiare e avremo Kate impegnata a scrivere il suo primo grande concerto. Kevin invece soffre una battuta d’arresto sul suo film. Infine Jack e Rebecca saranno visitati da un ospite indesiderato.

Ma la notizia più succulenta riguarda Kate: è incinta.

This Is Us: Kate scopre la gravidanza

Il quarto episodio di questa seconda stagione di “This is Us” si apre con una sorprendente rivelazione: proprio mentre Kate ha deciso di dare alla sua carriera una sferzata, viene a scoprire di essere in dolce attesa. Al momento, ha detto il suo medico, l’embrione è di sei settimane ed ha la dimensione di una lenticchia.

Durante l’episodio, Kate appare ossessionata un po’ troppo del suo peso, pare a causa di un concerto in occasione di un bar mitzvah. Impegnata ad esercitarsi, quasi ogni volta che la vediamo, seguendola in una farmacia, sembra dare uno sguardo alle pillole per dimagrire.

Solo alla fine, mentre è dal suo medico per un’ecografia, tutto sarà chiaro: lei sorride, pur rimanendo sorpresa di questa gravidanza inattesa – notizia che dovrà ancora rivelare a Toby – ma è felicissima. Ma come influirà sulle sue aspirazioni tutto questo?

Prima dell’inizio della seconda stagione, Chrissy Metz aveva anticipato che la dinamica tra Kate e Toby avrebbe avuto una particolare evoluzione: ora appare chiaro a cosa si riferisse. Certo, data la storia di Kate finora, sembra utile considerare se fosse davvero il momento giusto per farle avere un bambino.

Questo tipo di cambiamenti sulla trama, decisi dagli autori, solitamente avvengono specialmente per le figure femminili le cui vicende sembrano giunte ad un punto fermo. Ma la storia di Kate era tutt’altro che fissa: era solo all’inizio. Dopo una stagione in gran parte focalizzata sul fatto di essere una donna in sovrappeso e sul trauma paterno, la nuova stagione di “This Is Us” sembrava pronta ad offrire qualcosa di diverso, magari una Kate caparbia nell’inseguire i propri sogni, quei sogni che sua madre non ha potuto realizzare a causa della sua famiglia. Questa gravidanza, però, potrebbe restituire la giusta attenzione al corpo e alla salute fisica di Kate, filone tematico ben avviato nella scorsa stagione.

Ma siamo ancora ai primi episodi, e magari Kate, a differenza di Rebecca, troverà un modo per avere tutto. Per scoprirlo occorre solo aspettare…

Gianluca Panico

18/10/2017