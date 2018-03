In America si è da poco conclusa la seconda stagione di “This Is Us”, Ecodelcinema vi propone delle chicche che forse vi siete persi sui protagonisti e sulla serie TV.

10 cose che non sai di “This is us”

“This is us” è una serie TV americana ideata da Dan Folgeman in produzione dal 2016. È un dramma familiare, in cui vengono raccontate le vicende della famiglia Pearson. Lo show ha ottenuto molti consensi tra pubblico e critica, ricevendo una candidatura ai Golden Globe nella categoria Miglior Serie Drammatica. I protagonisti sono interpretati da Milo Ventimiglia, divenuto famoso per aver preso parte ad “Una mamma per amica” e Mandy Moore che ha raggiunto il successo con la sua interpretazione ne “I passi dell’amore”.

Ecco le 10 curiosità su “This is us”

La morte di Jack: Milo Ventimiglia ha dichiarato di aver voluto prendere parte personalmente alle scene dell’incendio, e di non volersi far sostituire da una controfigura. Ha deciso così per non mettere in difficoltà la partner Mandy Moore e perchè voleva esserci nella conclusione di una storia portata sul piccolo schermo da due anni: Ventimiglia ha dichiarato che la cosa più difficile durante le riprese è stata ascoltare la Moore crollare dal dolore. Inizialmente il titolo della serie doveva essere “36”, in onore del fatto che i protagonisti compiono 36 anni nel Pilot. Quest’opzione è stata poi scartata, perchè il progetto avrebbe ruotato continuamente su un “noi”. L’attore che interpreta Randall, Sterling K. Brown nel 2018 , proprio grazie a questo ruolo, ha ottenuto un Golden Globe e un SAG Awards, entrambi nella categoria Miglior Attore in una Serie Drammatica, diventando il primo afroamericano a ricevere questi premi. Il personaggio di Kate, interpretato da Chrissy Metz, è ispirato alla sorella di Dan Folgeman, che ha avuto problemi di peso nell’età adolescenziale. Dan Folgeman ha dichiarato di essere stato ispirato da Milo Ventimiglia, dopo il suo provino il personaggio è stato modificato; a sua volta l’interprete di Jack ha affermato di aver tratto ispirazione per questo ruolo dal suo stesso padre. Sylvester Stallone ha recitato nel terzo episodio della seconda stagione di “This Is Us”, interpretando se stesso; quello che forse pochi ricordano è che Milo Ventimiglia ha interpretato il figlio di Stallone in “Rocky Balboa” (2006). Prima di ottenere il ruolo di Kate, Chrissy Metz ha lavorato in un’agenzia di casting che sostiene Hannah Zeile, l’interprete di Kate da giovane; Essere stata presa per la parte, ha rappresentato per la Metz una grande svolta, perchè si trovava in gravi difficoltà economiche. Mandy Moore è una nota cantautrice in America, ed è cugina di Alecia Beth Moore Hart alias Pink. Il trailer del Pilot di “This Is Us” è uno dei più visualizzati di sempre. Ha, infatti, totalizzato 64 milioni di visualizzazioni su Facebook nei primi due giorni dalla pubblicazione, e se ne sono poi sommate altre 8 milioni su Youtube. Il primo episodio, poi, ha raggiunto un record, tenendo davanti allo schermo 10 milioni di telespettatori. Il regista Ron Howard ha recitato in “This Is Us”, interpretando se stesso. Per averlo come Guest Star la produzione si è trasferita per qualche giorno a Londra, dove il noto regista era impegnato nelle riprese di “Solo: A Star Wars Story”.

Mariateresa Vurro

30/03/2018