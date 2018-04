Regia: Anahita Ghazvinizadeh

Cast: Rhys Fehrenbacher, Koohyar Hosseini, Nicole Coffineau, Norma Moruzzi, Diana Torres, Evan Gray, Drew Sheil, Leyla Mofleh, Mohammad Aghebati, Almai Sinai, Arian Naghshineh, Ava Naghshineh, Aerik Jahangiri, Farid Kossari, Kaveh Ehsani, Robert Garofalo, Eric Fehrenbacher

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 80 Minuti

Produzione: USA, Qatar, 2017

Distribuzione: Lab 80 Film

Data di uscita: 15 Maggio 2018

"They" è la dura storia di J., un adolescente indecisa sulla propria identità sessuale che la porta a prende degli ormoni che ritardano la pubertà, sperando di trovare nel mentre una risposta.

Tutto cambia quando il medico che la ha in cura le segnala la necessità di interrompere la cura, per via di un valore delle ossa che può farsi pericoloso: a J. non restano che un paio di giorni per decidere di sé. Intanto i genitori sono fuori casa e con lui/lei (in famiglia si è scelto di adottare un neutrale "loro") c'è la sorella maggiore, di passaggio con il suo futuro marito.

They: un film che indaga i problemi dell'identità sessuale

La regista iraniana Anahita Ghazvinizadeh ha studiato cinema all'università di Chicago ed ha esordito a Cannes nel 2013 con il cortometraggio "Needle" e nel 2016 ha scritto e diretto il suo terzo cortometraggio "What Remains". Con "They" invece, realizza il suo primo lungometraggio, di cui ha scritto la sceneggiatura e curato il montaggio.

La fotografia è stata affidata a Carolina Costa ("Flower", "The Chosen ones"), le musiche invece sono di Vincent Gillioz. Robin Lee e Maria Anagnostopoulos hanno curato rispettivamente i costumi e il trucco. "They" è stato inoltre prodotto da Chris Bergstrom, Jane Campion, Zoe Sua Cho, Joe Klest, Simone Ling, Lynne Liss, Mark Liss, Mike McNamara, Bic Tran e Patty West.

Verrà distribuito nelle sale cinematografiche italiane il 15 Maggio 2018 dalla Lab 80 Film.