Regia: Joachim Trier

Cast: Eili Harboe, Okay Kaya, Ellen Dorrit Petersen, Henrik Rafaelsen

Genere: Thriller, Fantasy, Sentimentale

Durata: 116 minuti

Produzione: Francia, Norvegia, Danimarca, Svezia, 2017

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 21 Giugno 2018

"Thelma" è una pellicola diretta da Joachim Trier. Negli Stati Uniti è stato accolto molto positivamente, riscuotendo un grande successo nei festival di tutto il mondo, per esempio al Toronto Film Festival e selezionato per i Premi Oscar come Miglior Film Straniero.

Thelma: un oscuro segreto dal passato

Thelma, protagonista del film a cui dà il suo nome, è una timida e introversa ragazza, cresciuta in una famiglia molto religiosa, si trasferisce a Oslo per frequentare l'università.

Nella nuova città incontra Anja, con la quale si instaura fin da subito un forte legame di amicizia, che pian piano si trasforma in qualcosa di più, in un profondo sentimento, che Thelma cercherà con tutte le sue forze di respingere a causa della sua educazione clericale.

Ben presto però escono alla luce degli strani poteri, oscuri e ingovernabili che vivono in Thelma. La ragazza scoprirà che queste capacità sono il risultato di un tenebroso segreto del suo passato.

"Thelma" porta sul grande schermo una storia d'amore con dei caratteri misteriosi, rivelati dai poteri della sua protagonista, che grazie ad essi potrebbe sconvolgere pienamente la sua vita e quella delle persone che la circondano.

Joachim Trier ha esordito nel 2006 con "Reprise", che lo ha consacrato come uno dei registi europeri più promettenti della sua generazione. Nel 2011 ha presentato in anteprima al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard "Oslo, 31. august", trasposizione cinematografica del romanzo "Fuoco fatuo" di Pierre Drieu La Rochelle, trionfando al Festival del cinema di Stoccolma. Nel 2015 è tornato al Festival di Cannes con il suo primo lungometraggio girato in lingua inglese "Segreti di famiglia" scritto a quattro mani con Eskil Vogt.