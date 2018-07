Titolo originale: The Wife

Regia: Björn Runge

Cast: Glenn Close, Jonathan Pryce, Christian Slater, Max Irons, Harry Lloyd, Annie Starke, Annie Starke, Logan Lerman, Alix Wilton Regan, Catharina Christie, Karin Franz Körlof

Genere: Drammatico, colore

Durata: 110 minuti

Produzione:USA, Svezia, Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Videa - CDE

Data di uscita film: ottobre

"The Wife - Vivere nell'Ombra" è un film drammatico che segue le vicende di Joe Castleman, uno dei più illustri romanzieri americani, in procinto di ricevere il premio Nobel per la Letteratura.

Scrittore scontroso e un po' arrogante, Joe è un uomo che ha un continuo bisogno di approvazione e conferme. Sua moglie Joan è una donna elegante e irreprensibile che ha dedicato la sua vita al marito, supportandolo con dedizione. Ma durante gli eventi organizzati per la cerimonia di premiazione, occasioni durante le quali Joe non manca di sottolineare come sua moglie non sia una scrittrice, Joan, che per quarant'anni ha sacrificato il proprio talento letterario per sostenere la sua carriera, decide di dire basta.

The Wife - Vivere nell'ombra: l'amore come sacrificio e rinuncia

I flashback di Joan giovane ci mostrano la sua vita da studentessa universitaria, infatuata del suo professore di scrittura creativa, Joe Castleman, già allora scrittore pretenzioso e arrogante, sposato e padre di un bambino, con una carriera di romanziere che stenta a decollare. Presto tra i due nasce una forte attrazione che sfocia in una relazione. L'infedeltà di Joe nei confronti di Joan però va avanti per tutti gli anni del loro matrimonio e persino ora durante il viaggio a Stoccolma, il romanziere tenta di sedurre la fotografa incaricata di documentare il loro viaggio.

Nathaniel, invece, è una giovane giornalista che sta scrivendo una salace biografia su Castleman e spera di ottenere dettagli preziosi sulla carriera del letterato dalla moglie dello Joe. I due si incontrano in un bar e il giornalista fa di tutto per far raccontare alla signora Castleman i segreti più oscuri e nascosti del marito, ma non ottiene alcun risultato.

La sera della premiazione lo scenario cambia, Joan decide di uscire dall'ombra del marito e uno sfortunato evento porterà alla rinascita emotiva della donna.