Regia: Roberto D’Antona

Cast: Roberto D'Antona, Annamaria Lorusso, Francesco Emulo, Kateryna Korchynska, Andrea Milan, Alice Viganò, David White, Mirko D'Antona, Michael Segal, Alessandro Carnevale Pellino

Genere: Horror, colore

Durata: n/d

Produzione: Italia, 2017

Distribuzione: Movie Planet Group

Data di uscita: 6 dicembre 2017

In "The Wicked Gift" le notti del designer Ethan (interpretato da Roberto D’Antona) sono da anni funestate da incubi, a causa dei quali il giovane soffre di un’incurabile insonnia. Deciso ormai a risolvere il problema, e temendo di soffrire di disturbi della personalità, Ethan si rivolge a un terapista; ma solo l’aiuto del suo migliore amico e l’intervento di una Medium potranno aiutarlo a comprendere la vera natura del suo problema, che affonda le sue radici in qualcosa di molto oscuro.

La stella luminosa di Roberto D’Antona

Nonostante l’horror psicologico "The Wicked Gift" sia il primo film per Roberto D’Antona, che egli scrive, dirige e interpreta, il giovane vanta già trascorsi luminosi e costellati di premi, sia come attore che come regista e scrittore: vincitore del premio Miglior Fan Films al Cartoomics: Fan Film Festival nel 2013 per il suo ruolo in "Dylan Dog: Il trillo del diavolo", che innalza la sua fama di attore a livello nazionale, viene apprezzato in tutto il mondo grazie alla sua interpretazione di Condom nel film "Insane", diretto dal fratello Eros D’Antona, ruolo grazie al quale vince il premio come Best Supporting Actor in vari Festival, tra i quali gli American Film Awards 2015.

Nel 2013 D’Antona realizza una delle web series più premiate al mondo, "Johnny", e nello stesso anno vince al LAWebSeries Fest 2013 il premio Best Directing per la web series "A.Z.A.S: All Zombies Are Stupid". Nel 2016 veste i panni del protagonista Sam nella serie da lui diretta "The Reaping", distribuita in tutto il mondo e vincitrice di ben quattro premi di eccellenza negli Stati Uniti.