È giunta la notizia che entro la fine della stagione 9 della fortunata serie drammatica di AMC “The Walking Dead”, Andrew Lincoln abbandonerà la serie.

The Walking Dead: Stagione 9, l’ultima per Andrew Lincoln

Per tutti gli appassionati di TWD arriva una notizia bomba! Andrew Lincoln si farà strada attraverso l’ambientazione post-apocalittica solo per un’altra stagione prima di chiedere la chiusura del proprio contratto.

E anche se non abbiamo l’intenzione di rivelarvi il modo in cui il personaggio che ha partecipato alla serie fin dalla prima puntata farà la sua uscita, possiamo dire che i fan possono solo aspettarsi di vedere Lincoln ancora in una mezza dozzina di episodi della prossima stagione.

Ogni volta che un personaggio principale dello show capita nella spirale mortale (o si dirige verso una serie spin-off), è un grosso problema, ma per i personaggi che hanno lavorato insieme fin dall’inizio come Rick Grimes & Co., la perdita è catastrofica.

Abbiamo visto l’effetto nefasto dell’abbandono di Chandler Riggs proprio la scorsa stagione e probabilmente vedremo una perdita di fan ancora più grande quando Lincoln se ne andrà durante la stagione 9. Per riempire il vuoto che lascerà, sembra che la AMC abbia offerto un compenso sostanziale all’attore Norman Reedus, chiedendogli di rimanere a bordo e di assumere il ruolo di protagonista dello spettacolo.

Un altro episodio abbastanza comune per la produzione di “The Walking Dead” è avvenuto con la star Lauren Cohan, che non è proprio una componente del cast originale, in quanto vi è subentrata solo nella seconda stagione, e che attualmente si ribella sui social media esigendo un contratto migliore. Il suo caso è stato rafforzato durante la puntata finale della stagione 8, che ha messo il personaggio di Maggie in una posizione di potere, che ironicamente rispetta quella della sua interprete. Intanto Cohan ha confermato il suo ritorno nella stagione 9 di “The Walking Dead”, anche se si tratta solo di sei episodi.

È possibile, quindi, che la AMC tagli i legami con Lincoln e Cohan prossimamente o viceversa. Lincoln ha interpretato il ruolo di protagonista in “The Walking Dead” per ben otto anni, e nonostante si tratti di un lavoro redditizio, esso limita la versatile star ad affrontare altre sfide creative. Anche Cohan è stata un talento ricercato e ha in ballo molte collaborazioni importanti.

Marina Kozak

30/05/2018