The Walking Dead: il traguardo dei 100 episodi, in onda dal 23 ottobre

L’appuntamento è di quelli importanti: il 23 ottobre (canale FOX) torna in onda “The Walking Dead”, e il primo episodio della nuova stagione, l’ottava, segnerà il traguardo dei 100 della serie. Dopo una settima un po’ sottotono, che ha diviso gli spettatori e la critica per una certa stanchezza narrativa, gli autori garantiscono un ritorno al cardiopalma: “All War Out“, titolo dell’episodio, avrà una durata eccezionalmente superiore al solito. Viene da chiedersi allora a cosa assisteremo in questa première.

The Walking Dead: molte morti, alcune importanti

Se nel primo episodio della stagione passata abbiamo vissuto tutta la violenza di Negan contro il gruppo di Rick (sono molti i fan che ancora devono digerire le morti di Glenn e di Abrahm sotto i colpi di Lucille), quest’anno dalle anticipazioni che circolano e stando alle prime dichiarazioni ufficiali sarà una partenza col botto: “la stagione 8 sarà come un combattimento tra Stallone contro Schwarzenegger in un film action anni ’80”. Staremo a vedere.

Certo se le premesse sono queste può stare tranquillo anche Andrew Lincoln, interprete del buon vecchio Rick, che ripensando alla stagione 7 ha dichiarato di quanto il risultato finale abbia deluso anche lo stesso cast.

Molte morti, alcune anche importanti e inaspettate, coglieranno di sorpresa i telespettatori più affezionati. Dopotutto il modo non manca, c’è una guerra da combattere a cui la settima stagione ci ha preparati: l’epico scontro tra il gruppo di Negan e quello di Rick (che gode dell’alleanza di Hilltop e del Regno).

L’attrice Danai Gurira, Michonne nella serie, intanto ha alzato l’asticella delle aspettative, aggiungendo come quest’anno a differenza dei precedenti, e memori degli errori passati che hanno poco entusiasmato i fan, si sia voluto puntare su “un inizio alternativo, diverso e imprevedibile, ricchissimo nella storia che ci viene raccontata e recitata in modo vigoroso”.

Una stagione imprevedibile, ricca di sorprese

Già dal primo trailer rilasciato al Comic-Con di San Diego si poteva intuire un cambio di passo nelle intenzioni da parte degli autori, e quest’anno davvero gli ingredienti e le possibilità non mancano. Bisogna vedere se quello a cui assisteremo sarà ciò che anche i fan si aspettano, la guerra con Negan, o se qualcosa di diverso, come sembra circolare, ritarderà quest’eventualità. Dopo tutto Rick appare notevolmente invecchiato nelle immagini rilasciate, il che lascerebbe presupporre un salto temporale. Anche se al momento gli unici punti fermi riguardano le indiscrezioni in merito alla gravidanza di Maggie, gli autori si affrettano a confermare che “in ogni caso sarà una stagione ricca di sorprese“.

Intanto gustiamoci l’ultimo teaser trailer e prepariamoci al ritorno degli zombie più amati della tv