The Walking Dead, la serie tv ‘zombie’, in onda in Itala su Fox, è ormai arrivata già alla settima stagione e il 12 Marzo 2017 andrà in onda in prima assoluta una nuova puntata, l’episodio 7×13.

The Walking Dead 7X13: le anticipazioni ufficiali e spoiler sulla trama

La tredicesima puntata, della settima stagione di “The Walking Dead“, la serie tv che entrata nelle case di molte persone, sta per essere trasmessa in Italia; nell’attesa c’è la rivelazione di qualche dettaglio in più sulla trama e grazie al promo si possono scovare molte anticipazioni, in particolare si vede Carol (Melissa McBride) ritornare all’azione.

Finalmente Carol torna e sembra più agguerrita che mai, combattente e audace come sempre. Sarà proprio in questa puntata che la vedremo, sempre più coraggiosa, recarsi al Regno, uccidendo degli zombie. È alla ricerca di Morgan, ma perché?

È lo stesso titolo ad anticipare qualcosa: “Bury me here” (“Seppellitemi qui), scritta che, vedremo in questa puntata, Re Ezekiel e i suoi compagni troveranno su una tomba.

Possiamo già immaginare come nel tredicesimo episodio l’attenzione ritorni sul Regno e su Re Ezekiel a differenza delle precedenti puntate, che invece erano incentrate sul mondo dei Salvatori, con a capo Negan (Jeffrey Dean Morgan), e sui preparativi della battaglia guidata da Rick Grimes (Andrew Lincoln).

A proposito dei Salvatori, in questa nuovo episodio di “The Walking Dead”, li vedremo recarsi all’interno del Regno per fare rifornimenti, ma qualcosa non andrà come previsto, e ne conseguirà uno scontro.

The Walking Dead: le anticipazioni ufficiali di Scott Gimple

Lo showrunner Scott Gimple ha rivelato delle anticipazioni a proposito di Morgan (Lennie James). Sembra che la sua politica del non uccidere – per via del suo motto ‘vivi e lascia vivere’, che gli ha permesso di consigliare a Ezekiel di non coinvolgere il Regno nella guerra contro i Salvatori – risulti particolarmente impegnativa.

Ma perché, risulta così tanto difficile non uccidere? “Morgan pensava di aver trovato nel Regno un luogo che potesse funzionare e che per questo non si sarebbe dovuto occupare di uccidere o non uccidere. Ma in questo mondo, quel problema lo si trova sempre e ovunque”.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per goderci il tredicesimo episodio del settimo capitolo della travolgente serie “The Walking Dead”, disponibile in Italia dal 12 Marzo 2017.

Roberta Perillo

07/03/2017