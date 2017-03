La settima stagione di “The Walking Dead” è prossima alla conclusione. Siamo già all’episodio 14, “The Other Side”, nonché il terzultimo, che andrà in onda negli USA domani 19 marzo e in Italia il giorno successivo, il 20 marzo su Fox.

The Walking Dead: un episodio 14 che segna l’addio di Sasha?

Il promo di “L’altro lato”, così è stato tradotto il titolo del quattordicesimo episodio, mostra Rosita e Sasha che irrompono nel Santuario con l’intento di uccidere Negan da sole. Nel successivo sneak peek ritroviamo Sasha che, mettendo in mano ad Enid la collana che le aveva dato Abraham come dono per il figlio di Maggie, le affida anche la protezione della stessa Maggie, che è vista come il futuro di Hilltop Colony. Il fatto, che apparentemente non sembra aver molto peso, potrebbe in realtà essere un sentore per un prossimo abbandono di “The Walking Dead” da parte di Sasha. Sebbene la cosa non sia stata confermata, potrebbe rivelarsi fondata, dato che l’attrice che la interpreta, Sonequa Martin-Green, ha da poco firmato un contratto per una nuova serie tv con CBS Discovery. Questo nuovo progetto, incentrato su Star Trek, potrebbe determinare quindi l’addio al ruolo di Sasha.

The Walking Dead: i commenti al gran finale e ai personaggi durante il PaleyFest

Riguardo al finale della stagione, venerdì scorso durante la 34a riunione annuale del PaleyFest, che si è tenuta al Teatro Dolby, c’è stata una sessione dedicata proprio a ” The Walking Dead “. Per l’occasione il produttore esecutivo Scott Gimple ha dato ai fan un assaggio di cosa aspettarsi negli episodi finali della settima stagione; Gimple ha, infatti, promesso che il finale di stagione permette il continuo per un’ottava season o anche di più, con una nuova storia epica.

Al festival era presente anche Josh Mcdermitt, interprete di Eugene, uno dei personaggi preferiti dai fan. Mcdermitt ha difeso Eugene riguardo la sua decisione di schierarsi con il perfido Negan (Jeffrey Dean Morgan), dicendo che la sua mossa non è fine ad un suo gioco o progetto, ma semplicemente un tentativo per proteggersi; ha poi aggiunto che la paura che Eugene ha di Negan ha fatto in modo che si schierasse proprio con il cattivo della situazione. A proposito di Negan, Robert Kirkman, creatore della graphic novel da cui è stato tratto “The Wallking Dead”, ha dichiarato che il villain della serie, nonostante commetta crimini orribili, è un personaggio che riesce a coinvolgere lo spettatore con la sua simpatia e il suo aspetto avvenente, arrivando talvolta addirittura a farsi amare.

Erika Micheli

18/03/2017