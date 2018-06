Novità per la nuova stagione dell’amata serie “The Walking Dead”, che perde due importanti personaggi nella prossima nona stagione prevedendo però la clamorosa ricomparsa di un personaggio da tempo scomparso.

The Walking Dead: chi ritornerà?

In questi giorni si sta diffondendo la notizia shock, che nella prossima nona stagione della famosa serie “The Walking Dead” ci sarà il ritorno di un personaggio da tempo scomparso. Secondo alcune voci infatti, per la prossima nona stagione del dramma zombie, si afferma che sarà proprio l’attore Jon Bernthal a ritornare sul set nel suo ruolo di Shane Walsh. Per molti fan di “The Walking Dead” questa novità sconcertante sembra certamente assurda data la morte del personaggio nelle serie precedenti; infatti non c’è ancora conferma di ciò che riporta Shane in vita, ma il è stato confermato che apparirà in flashback.

I rumors, già impazziti per la dichiarazione inaspettata di “The Walking Dead” sul misterioso ritorno di un personaggio dal cast originale, si sono scatenati dopo una foto messa in rete da un fan. Insieme alla foto il fan scrive: “Norman Reedus e Andrew Lincoln sono molto presenti, così come qualcuno sullo sfondo che assomiglia molto al frenetico Shane di Rick. Date un’occhiata all’immagine per voi stessi” è si può vedere l’attore Jon Bernthal all’interno dello stesso negozio. In seguito alla foto si è diffusa anche la notizia che era stato precedentemente segnalato che l’uomo principale dello spettacolo, Andrew Lincoln sarebbe partito dopo soli sei episodi di The Walking Dead Stagion 9.

Non c’è ancora conferma, ma il ritorno di Jon Bernthal non fa che aggiungere carburante a quell’incendio. Bernthal è apparso in mostra dal 2010-12 prima di essere ucciso per mano di Rick, quindi il suo ritorno sarà probabilmente legato alla partenza di Rick.

Lauren Cohan: lascia “The Walking Dead”?

Altra triste notizia si abbatte nel mondo di “The Walking Dead” che a quanto pare sembra pronto a perdere anche Lauren Cohen durante la stagione 9.

L’attrice non è iscritta per apparire come una figura costante e guiderà il cast del nuovo dramma “ABC, Whiskey Cavalier.”

Attualmente per gli amante della serie sembra difficile immaginare il dramma zombie senza la persenza di Lincoln e Cohan, ma purtroppo sembra che i fan ci si debbano abituare presto.

Non è stata ancora definita una data d’uscita definitiva per la serie, ma per il momento si sa solo che debutterà nel mese di ottobre, con un grosso trailer probabilmente durante il Comic-Con a San Diego .

Laura Carucci

19/06/2018