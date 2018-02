The Walking Dead: le morti più scioccanti – Spoiler Alert

Durante le otto stagioni di “The Walking Dead” abbiamo assistito a vittime degli zombie (e non solo). Vediamo quali sono state le morti più scioccanti e più inquietanti della serie TV prodotta dal 2010.

The Walking Dead: il regno degli zombie

La serie TV statunitense prodotta dal 2010 dalla AMC Studios (insieme a Circle of Confusion, Darkwood Productions e Valhalla Motion Pictures) non ha mai risparmiato scene splatter, sangue e morti ma alcune sono state sicuramente più forti di altre. “The Walking Dead” è basata sull’omonima serie a fumetti scritta da Robert Kirkman, (produttore esecutivo dello show). Rispetto al fumetto, la serie presenta molte novità come l’introduzione di personaggi inediti.

25 – Amy

Una delle prime vittime è stata Amy (Emma Bell), la sorella di Andrea che nella prima stagione viene ferita mortalmente da un gruppo di vaganti. Da questo momento in poi nessuno è più al sicuro.

24 – Jim

Nella prima stagione assistiamo anche alla morte di Jim (Andrew Rothenberg) che mostra per la prima volta come comportarsi nei confronti una persona morsa da un vagante. Jim viene scoperto da Jacqui che dopo aver allarmato gli altri decide di metterlo in quarantena. Jim morente si farà lasciare sul ciglio della strada.

23 – Sophia

Sophia (Madison Lintz) la ragazzina amata da tutti, viene uccisa da Rick dopo che il padre scopre, nel fienile, che la figlia era diventata un’errante. Con un colpo di pistola decide di porre fine alla sofferenza della bambina.

22 – Dale

Dale (Jeffrey DeMunn), la bussola morale del gruppo muore nel bel mezzo della discussione sull’esecuzione del prigioniero, Randa. Nel fienile l’uomo si allontana dall’esecuzione ma viene aggredito dallo zombie, involontariamente liberato da Carl. Daryl pone fine all’agonia di Dale.

21 – Shane

Shane (Jon Bernthal) viene ucciso da Rick nella seconda stagione. Tra i due c’è stato uno scontro nel quale Rick ha agito per primo, dimostrandosi un leader.

20 – T-Dog

Quando il gruppo ha cercato di occupare il carcere, T-Dog (IronE Singleton) ha dato la sua vita per salvare Carol dagli escursionisti.

19 – Lori

Lori (Sarah Wayne Callies) muore durante il parto. Quando la donna ha le doglie, infatti chiede a Maggie di farle un parto cesareo con qualsiasi mezzo. Il piccolo viene alla luce, Lori lo saluta per l’ultima volta, chiedendogli di essere forte e di non farsi corrompere da quel mondo andato in rovina, e poi la donna muore dissanguata. Spetta a Carl spararle in testa per impedire la rinascita come zombie.

18 – Merle

Merle (Michael Rooker) ha dimostrato di essere un brav’uomo dando la vita nel tentativo di fermare il Governatore.

17 – Andrea

Andrea (Laurie Holden) non ha capito chi fosse realmente il Governatore e ha pagato la sua vita a caro prezzo.

16 – Hershel

Hershel (Scott Wilson) ha perso la vita in modo atroce. Il Governatore infatti prese la sua testa per dimostrare la sua potenza contro Rick.