The Walking Dead: il ruolo di Maggie nella prossima stagione

The Walking Dead: l’attrice Lauren Cohan, che ha preso parte a diverse serie TV come “Supernatural” e “The Vampire Diaries” e che qui interpreta il personaggio di Maggie, detto “la vedova”, sarà presente nella prossima stagione.

The Walking Dead: il destino di Maggie

Lauren Cohan apparirà nella stagione 9 di “The Walking Dead” della AMC nonostante l’impegno nel ruolo da protagonista nel nuovo film della ABC “Whisky Cavalier”.

Tuttavia, come riportato dal sito Deadline (e confermato da TVLine), il nuovo contratto per “The Walking Dead” dell’attrice prevede che il suo personaggio compaia in sei dei primi otto episodi della prossima stagione.

Inoltre, con le riprese di “Whiskey Cavalier” programmate per l’inizio quest’estate e che continueranno fino all’autunno e forse anche oltre, il suo coinvolgimento nella seconda parte della stagione 9 rimane una questione aperta.

Secondo Deadline, l’accordo con la ABC consente all’attrice di girare gli episodi di “The Walking Dead” durante la pausa del suo “Whisky Cavalier”, ma ciò dovrebbe essere negoziato di volta in volta.

Inizialmente, si era diffusa l’ipotesi secondo cui Lauren Cohan, il cui contratto con “The Walking Dead” si era concluso con la stagione 8, avrebbe potuto chiudere definitivamente con il famoso show sugli zombi. Ma in aprile ha messo queste voci a tacere, annunciando a EW.com: “Sì, sto tornando indietro. C’è molta storia di Maggie da raccontare“.

The Walking Dead: i personaggi principali

“The Walking Dead” è in produzione dal 2010, ed è stata ideata dal regista Frank Darabont, basata sull’omonima serie di fumetti creata da Robert Kirkman, che è anche il produttore esecutivo dello show.

La serie TV non è esattamente fedele alle avventure descritte nei fumetti, infatti troviamo parecchie novità nelle vicende, come l’introduzione di personaggi inediti, per esempio quello di Daryl Dixon, impersonato da Norman Reedus.

Nel cast troviamo anche Andrew Lincoln alias Rick Grimes, che ha ottenuto la popolarità proprio grazie a questo ruolo, Melissa McBride, Danai Gurira, Jeffrey Dean Morgan e Chandler Riggs, che interpretava Carl Grimes, morto a causa del morso di uno zombi nell’ultima stagione andata in onda.

Mariateresa Vurro

29/05/2018