The Walking Dead: anticipazioni sulla stagione 8

I non morti deambulanti preferiti di noi esseri umani, stanno per fare il loro terrificante ritorno sul piccolo schermo nell’attesissima ottava stagione di “The Walking Dead”; a quali entusiasmanti novità andremo incontro nei prossimi episodi della serie?

The Walking Dead: per l’attrice Danai Gurira sarà un’ottava stagione sconvolgente

Per tutti i fan che non riescono più ad aspettare l’arrivo del primo episodio di “The Walking Dead 8”, sappiate che dovrete avere ancora un po’ di pazienza perché la première della nuova serie è prevista solo per il giorno 22 ottobre. La scorsa stagione dello show, potremmo dire a giusta ragione, si era aperta col botto, all’insegna della terribile esecuzione di due amatissimi del gruppo di sopravvissuti, ovvero Glenn e Abraham, fatti fuori da Lucille per volere dello spietato Negan.

Danai Gurira (l’attrice che presta il suo volto al personaggio di Michonne) non tranquillizza gli spettatori neppure per quanto riguarda questa stagione; infatti, secondo ciò che è trapelato durante il suo intervento agli Entertainment Weelky, gli amanti di zombies dovranno prepararsi psicologicamente per quello che succederà nella serie da ora in poi.

Pare proprio che assisteremo a qualcosa che non ha nulla a che fare con il passato: nuove storylane e personaggi andranno in direzione completamente opposta rispetto a quello che potremmo aspettarci. A fare faville sarà certamente anche la rivalità tra Ricj Grimes e Negan che non perderanno occasione di scontrarsi sul campo di battaglia.

The Walking Dead: che ne sarà della gravidanza di Maggie?

Per quanto riguarda Maggie, personaggio in dolce attesa da ben due stagioni, secondo lo showrunner Scott M. Gimple, è giunto il momento di il momento di chiarire alcuni punti: gli eventi della stagione sette si svolgevano effettivamente soltanto in diciannove giorni e i nuovi episodi saranno ambientati solo qualche giorno dopo, quindi la gravidanza, stando ai nostri calcoli, dovrebbe essere ancora agli stadi iniziali.

Ci pare chiaro quindi che il bambino non nascerà durante l’ottava stagione o che, peggio ancora, Maggie potrebbe non portare a termine il periodo di gestazione. Una terza ipotesi riguarda alcuni frame visti nel trailer in cui i fan hanno riconosciuto Rick in un look non proprio usuale che ci ha portati a pensare che avremo uno sbalzo temporale di diversi anni nel futuro, pertanto potremmo incontrare il figlio di Maggie già adulto e non vederlo nascere affatto.

La tensione cresce e le opzioni su come si svolgeranno i fatti sono molte, quel che certo è che i produttori hanno fatto un lavorone per questo nuovo appuntamento con “The Walking Dead” e a noi non resta che aspettare.

Ilaria Romito

20/09/2017