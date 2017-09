The Walking Dead: anticipazioni sulla nuova stagione

Attesissimo praticamente da quando si è chiusa la stagione precedente, l’ottavo capitolo della serie televisiva dedicata ai non morti deambulanti più famosa di sempre, “The Walking Dead”, arriverà con grandissime novità.

The Walking Dead: una settima stagione non proprio sorprendente

Si è conclusa con un finale che ci ha lasciati senza parole – ma non in senso positivo -, la scorsa stagione di “The Walking Dead” e non sono mancate le polemiche da parte dei fan, riguardo al fatto che, forse, ci si aspettava di più. Malgrado i nuovi arrivi nel cast, come il personaggio di Jeffrey Dean Morgan che ha interpretato il ruolo del cattivo e la scompara di Abraham e Glenn, da lui barbaramente uccisi; pochi e sporadici colpi di scena non sono bastati a rendere meno monotona una serie che si porta avanti ormai da diverso tempo.

Nell’ultima puntata della settima stagione, abbiamo visto Sasha fare la parte dell’eroina per salvare tutto il gruppo. La donna si è sacrificata per permettere alla compagnia di avere la meglio su Negan e il suo seguito, anche grazie ad Ezekiel, arrivato giusto in tempo per portare il suo supporto rivelatosi indispensabile.

The Walking Dead: che cosa accadrà durante l’ottava stagione?

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ottava stagione di “The Walking Dead” potrebbe aprirsi con un salto temporale nella linea narrativa; un flashforward che ci porterebbe diversi anni più in là rispetto a come si è concluso l’episodio finale della settima.

Il nostro gruppo di sopravvissuti, capeggiato da Alexandria – sebbene Negan resterà nel cast, ad incombere timore e preoccupazione con la sua presenza – incontrerà anche una nuova comunità, denominata “i Sussurratori”, ancora più terribile di quella precedentemente affrontata.

Durante gli episodi, è probabile che i personaggi s’intersecheranno in un modo che non avevamo mai visto e alcuni tra i protagonisti che fino ad ora non si erano mai influenzati a vicenda, scopriranno di avere molte questioni in sospeso tra loro; ma potrebbero non esserci buone notizie per lo sceriffo Grimes, che forse sta vivendo i suoi ultimi momenti nella serie. Per quanto riguarda la prole di Maggie e Glenn, invece, dovremo aspettare ancora un po’ anche se ‘tutto è possibile’.

Ilaria Romito

12/09/2017