The Walking Dead 9: le anticipazioni sulla nuova stagione

“The Walking Dead” ritornerà con la nona stagione sugli schermi televisivi nel mese di ottobre, con tante novità sia per la trama che per il cast.

The Walking Dead 9: abbandoni annunciati e inaspettati ritorni

La nuova stagione delle avventure di Michonne e degli altri survivor si preannuncia ricca di sorprese e con un’atmosfera del tutto nuova per la serie. A circa 3 mesi dal debutto della stagione 9 – su AMC negli USA e su FOX in Italia – “The Walking Dead” ci regala il suo primo poster ufficiale, come sempre, le immagini dedicate alle varie stagioni sono infarcite di indizi importanti per comprendere su cosa verterà la trama.

Sono tante le indiscrezioni trapelate sulla prossima stagione di “The Walking Dead 9”, tra le più significative c’è sicuramente il ridimensionamento del ruolo nella storia del personaggio di Rick Grimes interpretato da Andrew Lincoln, in seguito alla decisione ormai ufficiale dell’attore di abbandonare la popolare serie.

Dopo gli annunci traumatici legati al futuro di Rick e al ruolo più marginale che il personaggio di Maggie occuperà nella storia, si vocifera di un probabile ritorno di un volto noto della saga in “The Walking Dead 9”. Stando a una foto diffusa su Instagram da alcune fan, una delle figure centrali della prima parte dello show potrebbe tornare nella prossima stagione, si tratta di Shane interpretato dal bellissimo Jon Bernthal.

https://www.instagram.com/p/BkDpvl3HQRG/?utm_source=ig_embed

Nella foto è possibile vedere chiaramente Norman Reedus e Andrew Lincoln, che nella serie interpretano Daryl e Rick. Sulla destra, però, ecco spuntare la figura di Jon Bernthal, intento a discutere dei dettagli di una possibile scena.

Va da sé che la possibile comparsa di Shane all’interno della serie potrebbe essere legata alla presenza di un flashback incentrato, magari, sul rapporto con Rick, che nel corso delle puntate si era deteriorato sempre di più.

Nell’attesa di scoprire ulteriori anticipazioni “The Walking Dead 9”, sui social sta spopolando la foto pubblicata da Jeffrey Dean Morgan che ritrae il bel attore hollywoodiano con un look totalmente nuovo, i fan vedendo la foto hanno iniziato a domandarsi se questo cambio di stile sia legato o meno alla nuova stagione della saga horror.

Already cooler than his dad. A post shared by Jeffrey Dean Morgan (@jeffreydeanmorgan) on Jul 6, 2018 at 5:46pm PDT

Chiara Broglietti

13/07/2018