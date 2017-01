The Walking Dead 7: in arrivo i nuovi episodi della stagione

The Walking Dead 7: pubblicato online da pochissimo direttamente dalla AMC il trailer in lingua degli attesissimi episodi della saga.

The Walking Dead 7: vicini al ritorno

Non bisognerà aspettare ancora molto per poter assistere ai nuovi episodi della settima stagione di “The Walking Dead”. E’ stata pubblicata attraverso rete via cavo americana della AMC, il nuovo teaser trailer dei nuovi episodi della saga, dove si può avere un assaggio di ciò che ci si deve aspettare nelle prossime puntate, ma la AMC non si è fermata solo a questo, ha diffuso anche un documento nel quale si fornisce un descrizione che ha lo scopo di preparare il pubblico a ciò che avverrà, spoilerando in un certo senso i contenuti di questi episodi.

The Walking Dead 7: cosa riservano i prossimi episodi?

“Il gruppo di Rick scoprirà ancora una volta che il mondo non è quello che pensava che fosse. Tutto è molto più grande di ogni cosa che abbiamo visto finora. I protagonisti si sono prefissi un obiettivo singolare, ovvero quello di sconfiggere Negan e completare questa missione non sarà facile. Ancora più importante, la vittoria richiederà l’impegno di più persone rispetto a quelle che risiedono ad Alexandria. La squadra ha bisogno dei numeri del Regno e di Hilltop ma, come Rick aveva previsto, Ezekiel (Khary Payton) e Gregory (Xander Berkeley) non vogliono spargimenti di sangue.

Per convincerli del contrario avrà bisogno di più che le sole parole. Rick e il gruppo dovranno andare più lontano per trovare le armi, cibo e nuovi combattenti. Incontreremo nuovi sopravvissuti in luoghi incredibili. Vedremo Rick e il gruppo messi alla prova in modi che non abbiamo mai visto prima.

Vedremo il tradimento da parte di persone di nostra fiducia. Rick è sicuro di poter guidare il suo gruppo e molti altri, tutti insieme con l’obiettivo comune di far cadere Negan. Ma nessun piano potrà preparare il gruppo ad una guerra con Negan e il suo esercito.”

Questa è la descrizione ufficiale pubblicata dalla AMC, che preannuncia una “Stagione di The Walking Dead 7 ricca di sorprese inaspettate e drastici cambiamenti.

Corrado Zocco

18/01/2017