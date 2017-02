The Vampire Diaries: nuovo teaser dell’episodio finale – spoiler

Rilasciato un nuovo trailer dell’ultimo episodio della seguitissima serie sui vampiri

The Vampire Diaries: Elena e Damon finalmente si ricongiungono

La CW ha rilasciato l’ennesimo trailer per promuovere l’episodio finale di “The Vampire Diaries“, serie destinata a chiudere i battenti all’ottava stagione.

Ecco il momento che tutti aspettavamo:

Come già ampiamente anticipato, nel finale Elena si sveglierà dal coma magico in puro stile “Bella Addormentata nel bosco”. In questo teaser vediamo finalmente il tanto agognato abbraccio fra la ragazza e Damon, suo grande amore.

La domanda è: cosa ne è stato di Bonnie? Ricordiamo infatti che Kai Parker, adorato antagonista della sesta stagione, ha fatto sì che la vita della “strega/non più strega” fosse magicamente legata proprio a quella della sua migliore amica: solo alla sua morte Elena potrà risvegliarsi.

Significa forse che sarà della martoriata Bonnie il funerale che si celebrerà negli ultimi quaranta minuti dello show?

The Vampire Diaries: il ritorno di una vecchia conoscenza

Alla morte di Enzo, il dolore di Bonnie ha creato un’altra dimensione… con delle conseguenze.

Nella confusione generale, il sopracitato Kai Parker ha trovato il modo di scappare dall’Inferno, luogo in cui era destinato ad ardere per l’eternità, deciso a non metterci piede mai più.

Con l’uccisione di Cade, il Diavolo, da parte di Stefan il suo desiderio è stato esaudito… peccato che non avesse previsto la portata del nuovo potere di Bonnie.

La ragazza, infatti, è riuscita a sfruttare la più grande paura del giovane psicopatico e ad imprigionarlo in una dimensione alternativa in cui rimarrà solo per sempre. Prima, però, Kai ha una scioccante rivelazione da fare:

l’Inferno non è stato distrutto come pensavano, anzi, non potrebbe essere in mani migliori:

“Pensa all’unica persona peggiore [di Cade]. La persona che conosce tutti i vostri punti deboli e li colpisce a ripetizione. Quella che non si fermerà finchè non avrà recato dolore a tutti i vostri cari, che vuole vendetta per quello che avete fatto. Il mito, la leggenda, la stronza più perfida di tutti…. KATHERINE“.

Sembra proprio, quindi, che Nina Dobrev tornerà a vestire i panni di entrambi i personaggi e noi non potremmo essere più emozionati all’idea!

Con soli due episodi alla fine, c’è davvero molta carne al fuoco e speriamo che il finale sia degno delle aspettative che gli autori hanno creato.

Vi ricordiamo che l’ultimo episodio della serie andrà in onda sul canale CW il 10 Marzo 2017.

Sonia Buongiorno

28/02/2017