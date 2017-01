The Vampire Diaries: Nina Dobrev torna per il finale della serie

Confermato il ritorno dell’attice nell’episodio finale in onda il 10 Marzo

“The Vampire Diaries”: un gran finale in arrivo?

Per la gioia dei seguaci di “The Vampire Diaries”, giunto ormai alla sua ottava stagione, Nina Dobrev ha annunciato ufficialmente il suo ritorno per l’episodio conclusivo della serie.

L’attrice, con una foto del copione pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha reso partecipi i fans che, in fondo, lo avevano sempre saputo.

Da mesi, infatti, si susseguivano voci di un suo eventuale ritorno per dare una degna conclusione alla serie che l’ha consacrata alla fama e che, dopo la dipartita della protagonista nel 2015, ha rilevato un decisivo calo di ascolti.

Il ritorno, tuttavia, non è automaticamente sinonimo di epilogo positivo; nei suoi sei anni da protagonista, Nina ha interpretato diversi personaggi: l’umana Elena Gilbert, la vampira più amata e odiata di sempre Katherine e la doppelgänger originale Amara.

Il recente taglio di capelli dell’attrice bulgara ha dato inoltre adito a diverse teorie secondo le quali ci sarebbe un collegamento con la nuova antagonista della stagione, la sirena Sybil.

In fondo, però, perché farla tornare se non per un gran finale?

“The Vampire Diaries”: dove siamo rimasti

Alla scadenza del contratto che la vincolava allo show per sei stagioni, la Dobrev, contrariamente al resto del cast, ha deciso di non rinnovarlo e dedicarsi al cinema con risultati generalmente positivi (il brillante meta horror-thriller “The Final Girls” e “xXx – Il Ritorno di Xander Cage”, terzo capitolo della saga con Vin Diesel).

L’abbandono della star dello show ha portato gli autori a creare uno stratagemma nella trama che le permettesse di tornare nel finale, come si era sempre vociferato.

Attualmente, la bella Elena giace in un sonno profondo in una bara per via di un incantesimo: una sorta di “Bella Addormentata” moderna, con qualche particolarità: il suo risveglio, infatti, è legato alla vita di Bonnie Bennett (Kat Graham), sua migliore amica.

Un nodo apparentemente difficile da sciogliere, ma gli showrunner, Julie Plec e Kevin Williamson, sono piuttosto noti per l’utilizzo di “scappatoie” costantemente proposte al pubblico.

Confidiamo, quindi, che riusciranno anche in questa nuova impresa.

Sonia Buongiorno

27/01/2017