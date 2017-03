The Vampire Diaries – episodio finale – parla Julie Plec

Intervistata da TVLine, la produttrice esecutiva dello show Julie Plec ha svelato alcuni dettagli

“The Vampire Diaries”: Katherine è la regina degli Inferi

Manca poco alla messa in onda dell’ultimo episodio dell’ottava stagione di “The Vampire Diaries“, che andrà a chiudere definitivamente la serie.

Diversi sono stati i colpi di scena serviti agli spettatori nelle scorse puntate: primo di tutti, il ritorno di Katherine.

Ma alla perfida vampira piace fare le cose in grande stile: chi meglio di lei, infatti, poteva prendere il posto di Cade come sovrana degli Inferi?

“Una delle cose che abbiamo capito mentre ci avvicinavamo alla fine della serie era che era ovvio che Katherine sarebbe diventata la regina degli Inferi e che Cade avrebbe peso dalle sue labbra” ha dichiarato Julie Plec, produttrice esecutiva dello show.

Come? Beh, a questo dovrà pensare la nostra immaginazione.

“Praticamente Katherine è stata il burattinaio di tutto quello che è accaduto negli episodi di quest’anno, il che è un chiaro riferimento a come lei fosse in controllo di tutto quello che abbiamo visto accadere nella prima stagione.”

“The Vampire Diaries”: Julie Plec aveva pensato di uccidere…

Elena.

Ebbene sì, ad un certo punto la produttrice aveva pensato di far fuori il personaggio principale, sebbene assente da due stagioni:

“Ho pensato <<Non dovremmo sconvolgere gli spettatori e uccidere Elena a metà stagione? Bruciarne il corpo in modo da non imbrogliare i fan con la speranza che tornerà?>>.”

Il motivo avrebbe riguardato ovviamente gli impegni di Nina Dobrev, che interpreta entrambe le doppelganger Katherine ed Elena, con la promozione del suo ultimo film “xXx – Il ritorno di Xander Cage“. Un vero incubo logistico che ha messo seriamente a rischio la partecipazione della Dobrev.

Fortunatamente, la questione si è risolta e l’idea di partenza è stata prontamente scartata.

Proprio parlando di Elena, infatti, la Plec afferma:

“Non vi stiamo ingannando sul risveglio di Elena. Sarà sveglia. La vedremo davvero nel prossimo episodio.”

Elena, quindi, non corre nessun pericolo. Lo stesso, però, non si può dire per un altro fra i personaggi principali, che sfortunatamente morirà nel prossimo episodio.

“Ci è sembrata una situazione in cui si lotta per ‘salvare il mondo’ e quel tipo di eroismo è difficile che si realizzi senza un sacrificio, quindi avevamo bisogno che qualcuno lo compiesse nell’interesse di tutti gli altri. Abbiamo discusso molto su chi dovesse essere e devo ammettere che siamo amareggiati ma anche soddisfatti di dove siamo andati a parare”.

E noi non possiamo che attendere impazientemente l’ultimo episodio di “The Vampire Diaries”, che andrà in onda negli Stati Uniti il prossimo 10 Marzo sulla rete CW.

Sonia Buongiorno

08/03/2017