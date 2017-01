• Titolo originale: The Start Up• Regia: Alessandro D'Alatri• Cast: Matilde Gioli, Andrea Arcangeli, Stefano Usberghi, Matteo Vignati, Luca Di Giovanni, Paola Calliari, Matteo Leoni• Genere: Commedia• Durata: n/d• Produzione: Italia, 2016• Distribuzione: 01 Distribution• Data di uscita: 6 Aprile 2017

Il film "The Start Up - Accendi il tuo futuro" è tratto da un romanzo di formazione e racconta una storia più che attuale: i giovani e il lavoro. Il problema di trovare il lavoro, le aspettative future, il talento non ripagato, sono temi caldi che il film percorre interamente, tramite il personaggio di Matteo Achilli, creatore del social network "Egomnia" che mette in contatto giovani, come lui, con aziende, permettendo loro l'accesso al mondo del lavoro. L'idea funziona e si conferma subito come un grande trionfo, ma la giovinezza di Matteo e quindi la sua inesperienza lo porteranno ad una situazione critica, ormai travolto dal successo.

Il film, prodotto da Luca Barbareschi, è diretto da Alessandro D'Alatri, che riveste spesso nei suoi film, come in questo, il doppio ruolo di regista e sceneggiatore. I film di D'Alatri hanno sempre taglio classico, rispecchiano infatti quella che era la vecchia commedia all'italiana, ma con prospettive moderne che portano il pubblico a riflettere su determinate dinamiche sociali. Il suo lavoro come sceneggiatore è vario, racconta diversi generi e proprio il racconto è il centro del suo lavoro, che ha una sua valenza brechtiana nel narrare con l'intento di intrattenere, ma anche di far comprendere allo spettatore.

Il regista ha iniziato come attore, collaborando con grandi del cinema italiano, come Visconti, per il quale recita a teatro "Il giardino dei ciliegi" di Checov, e Sandro Bolchi, sua prima esperienza cinematografica nel contesto del film "I fratelli Karamazov"; anche se i giardini della sua prima esperienza non lo abbandoneranno a lungo, in quanto nel 1970 prende parte al "Il giardino dei Finzi Contini" di Vittorio De Sica, pellicola vincitrice dell'Oscar di quello stesso anno. Dopo aver incontrato lungo il suo percorso lavorativo registi di grande calibro, decide di dedicarsi anche lui alla regia con "Americano rosso", il quale lo porta alla vittoria del David di Donatello come regista esordiente, ma il successo è raggiunto con "Casomai" con Fabio Volo.

Per "The Start Up - Accendi il tuo futuro" ha affidato la recitazione ad Andrea Arcangeli, giovane attore romano già visto accanto a Luca Zingaretti in "Tempo instabile con probabili schiarite", Matilde Gioli, comparsa in "Il capitale umano" e sul piccolo schermo in "Gomorra - la serie", e diversi attori esordienti, categoria che il regista riesce sempre a gestire al meglio.