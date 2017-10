Regia: Ruben Östlund

Cast: Elisabeth Moss, Dominic West, Claes Bang, Terry Notary, Linda Anborg, Annica Liljeblad

Genere: Commedia, Drammatico, colore

Durata: 142 minuti

Produzione: Svezia, Germania, Francia, Danimarca, 2017

Distribuzione: Teodora Film

Data di uscita: 9 novembre 2017

Christian è il curatore di un museo di arte contemporanea, divorziato ma devoto padre di due figlie, guida un'automobile elettrica ed è un grande sostenitore delle buone cause. Il suo nuovo progetto si chiama "The Square", si tratta di un'installazione consistente in un grande quadrato delimitato da un perimetro luminoso all'interno del quale tutti hanno uguali diritti e doveri, un "santuario di fiducia e altruismo" in cui ognuno dovrà comportarsi da essere umano responsabile. A volte, però, è molto difficile rispettare i propri ideali: la sciocca reazione di Christian al furto del suo telefono lo trascina, infatti, in situazioni vergognose.

Nel frattempo l'agenzia di pubbliche relazioni del museo organizza una massiccia campagna pubblicitaria per "The Square", ma da questo momento in poi si verificano una serie di eventi caotici che scombinano i piani di Christian e lo fanno cadere in una profonda crisi esistenziale.

The Square: commedia nera contro l'ipocrisia borghese

"Ci abbiamo lavorato 12 anni, volevo farne un film indimenticabile". Queste le parole di Ruben Östlund, regista di "The Square", inatteso vincitore della Palma d'Oro nell'ambito della 70esima edizione del Festival di Cannes. Il 43enne svedese Östlund aveva già partecipato alla più blasonata rassegna cinematografica mondiale nel 2014 vincendo il Premio della Giuria nella sezione Un Certain Regard presentando "Forza Maggiore", un film in cui viene scardinato l'ideale della "famiglia felice" con l'espediente di una valanga che mette in pericolo le vite di una coppia in vacanza sulle Alpi francesi con i propri figli. In "The Square", invece, ad essere presa di mira è la società odierna, incapace di comunicare in un'epoca in cui i mass media sono sempre più padroni del nostro tempo.