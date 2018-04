Titolo Originale: The Spy Who Dumped Me

Regia: Susanna Fogel

Cast: Kate McKinnon, Mila Kunis, Sam Heughan, Justin Theroux, Gillian Anderson, Ólafur Darri Ólafsson, Fred Melamed, Justine Wachsberger, Hasan Minhaj, Kev Adams, Ivanna Sakhno

Genere: Commedia, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 1 Agosto 2018

"The Spy Who Dumbed Me" è un action comedy di Susanna Fogel e segue le vicende di due migliori amiche trentenni di Los Angeles: Audrey (Mila Kunis) e Morgan (Kate McKinnon).

La loro vita verrà stravolta improvvisamente quando l'ex fidanzato di Audrey si presenterà nel loro appartamento con al seguito un gruppo di killer professionisti, coinvolgendole così in una cospirazione internazionale.

Questo le porterà a intraprendere una fuga rocambolesca per tutta l'Europa in quanto braccate da micidiali assassini e da un affascinante agente britannico.

The spy who dumped me: l'action comedy prodotto da Ron Howard

"The Spy Who Dumped Me" è stato prodotto nientepopodimeno che da Ron Howard insieme a Brian Grazer, Guy Riedel e Erica Huggins. La sceneggiatura è stata scritta dalla regista a quattro mani con David Iserson. Barry Peterson e Jonathan Schwartz hanno curato rispettivamente la fotografia e il montaggio.

La scenografia è stata affidata ad Andrea Balogh, Linette McCown e Melinda Sanders e i costumi a Alex Bovaird. Il trucco del film invece è stato gestito dal gruppo composto da Adruitha Lee, Tracey Levy, Csilla Blake-Horváth, Kimberly Jones e Dorothea Wiedermann. Glie effetti speciali da: Yves De Bono, Eric Kaufman, Ilya Churinov, Furedi Csaba

Mila Kunis ("Amici di letto", "Jupiter - Il destino dell'universo", "Bad Moms - Mamme molto cattive") e Kate McKinnon ("Ghostbusters", "Masterminds - I geni della truffa") sono state ingaggiate per interpretare le due protagoniste. L'attrice di "X-Files" Gillian Anderson, Sam Heughan e Justin Theroux invece interpreteranno i loschi personaggi che le due incontreranno durante la loro fuga.