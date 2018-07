Regia: Jacques Audiard

Cast: Jake Gyllenhaal, Joaquin Phoenix, John C. Reilly, Riz Ahmed, Jóhannes Haukur Jóhannesson

Genere: Western, colore

Durata: 120 minuti

Produzione: Francia, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"The Sisters Brothers" è una pellicola western diretta da Jacques Audiard, che racconta la storia di sue fratelli la cui missione è uccidere un cercatore d'oro dai modi particolari. Il film sarà presentato in Concorso alla 75ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

The Sisters Brothers: una missione con esiti inaspettati

"The Sisters Brothers" è il primo lungometraggio diretto da Jacques Audiard in lingua inglese, ed è l'adattamento cinematgrafico dell'omonimo romanzo di Patrick deWitt, edito nel 2011.

La storia è incentrata sui fratelli Sisters, Eli e Charlie, che nell’Oregon del 1851 vengono incaricati di uccidere Hermann Warm, un prospettore minerario che ingannò il loro boss, e che viene descritto loro come un ladro.

Questa caccia all'uomo li porterà fino a San Francisco, dove si imbatteranno in alcuni eventi imprevedibili e sorprese più o meno liete. E quando scoveranno la loro vittima si renderanno conto che la situazione è molto diversa da come sembra.

Le riprese della pellicola sono iniziate nel Giugno del 2017 e si sono svolte in Almería, Tabernas, Navarra e Aragona.

Nel cast di "The Sisters Brothers" figurano John C. Reilly (Carnage, 2011) (Guardiani della Galassia,2014) (Il racconto del racconti, 2015), Joaquin Phoenix (Lei, 2013) (Irrational Man, 2015) (A Beautiful Day - You Were Never Really Here, 2017), Jake Gyllenhaal (Everest, 2015) (Animali notturni, 2016) (Stronger - Io sono più forte, 2017) e Riz Ahmed (Rogue One: A Star Wars Story, 2016) (Venom, 2018).

Il regista Jacques Audiard è uno sceneggiatore e regista francese di grande successo: a vinto i premi più importanti assegnati al Festival di Cannes, tra cui la Palma d'Oro per "Dheepan" (2015) e il Gran Prix Speciale della Giuria per "Il profeta" (2009), grazie a questo ha, inoltre, ottenuto nove Premi Cèsar ed è stato candidato ai Premi Oscar come Miglior Film Straniero.