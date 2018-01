The Silent Man – 2018

Titolo originale: Mark Felt: The Man Who Brought Down the White House

Regia: Peter Landesman

Cast: Liam Neeson, Diane Lane, Kate Walsh, Maika Monroe, Marton Csokas, Ike Barinholtz

Genere: Biografico, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 29 marzo 2018

L'agente FBI Mark Felt fu la fonte anonima dei giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein nello scandalo Watergate, che sconvolse il mondo durante gli anni '70. Sotto lo pseudonimo di "Gola Profonda", Felt fu essenziale nel fare emergere i fatti che portarono alle dimissioni dell'allora Presidente degli Stati Uniti d'America Richard Nixon.

"The Silent Man": Landesman e il giornalismo d'inchiesta

Peter Landesman cura la regia di "The Silent Man", film biografico sulle vicende di Mark Felt, ex agente dell'FBI che rivelò le informazioni fondamentali nell'inchiesta Watergate. Landesman non è nuovo al giornalismo d'inchiesta. Il regista, infatti, nel 2013 ha scritto e diretto la pellicola "Parkland", che racconta tutte le vicende successive all'assassinio del Presidente John F. Kennedy. Nel 2014, inoltre, Landesman cura la sceneggiatura de "La regola del gioco": il film racconta l'inchiesta volta a dimostrare la corruzione della CIA nel traffico di droga in Nicaragua.

In "The Silent Man", Landesman racconta le vicende relative allo scandalo Watergate dal punto di vista della fonte anonima dei due giornalisti Bob Woodward e Carl Bernstein. È proprio Mark Felt ad essere essenziale nell'inchiesta del 1973, rivelando informazioni fondamentali ai due uomini. Sotto lo pseudonimo di "Gola Profonda", Felt decide di fare luce su alcune ambiguità relative alla presidenza di Richard Nixon.

"The Silent Man" è stato presentato all'International Film Festival di Toronto l'8 settembre 2017, riscontrato critiche positive. Le riprese si sono svolte ad Atlanta nel 2016. Il film è interpretato da Liam Neeson ("Schindler's List", "Io vi troverò"), nel ruolo principale di Mark Felt, da Diane Lane ("Charlot", "Come un uragano"), nel ruolo della signora Felt, e da Julian Morris ("Operazione Valchiria"), nel ruolo di Bob Woodward.