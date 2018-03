The Silent Man - Recensione: i segreti dell'FBI

Liam Neeson, in "The Silent Man" è Mark Felt l'uomo con il ruolo più alto al comando dell'FBI durante gli anni '70. Alla morte del direttore di una delle organizzazioni più potenti degli Stati Uniti d'America, il sedicente presidente Nixon designa Patrick Gray come nuovo Direttore Ad Interim dell'FBI. L'intento di Nixon era di trasformare l'ente investigativo in un appendice della Casa Bianca.

La pellicola di Peter Landesman apre una finestra sullo scandalo del Watergate del 1972 dove vengono rese pubbliche delle intercettazioni illegali effettuate nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico, da alcuni uomini legati al Partito Democratico Repubblicano.

Il film segue due linee narrative differenti. La prima è di stampo politico, infatti assistiamo allo scandalo Watergate e alla diffusione di intercettazioni dal The Washington Post grazie a Mark Felt sotto lo pseudonimo di Deep Throat (Gola Profonda). Scandalo che si è rivelato distruttivo per la storia politica americana. Nixon infatti è stato l'unico presidente degli Stati Uniti a dimettersi, il 9 agosto 1974, poco prima dell'imminente impeachment.

The Silent Man: il biopic con Diane Lane

Diane Lane ("Every Secret Thing", "L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo") nel ruolo di Audrey Felt, moglie di Mark è la protagonista della seconda linea narrativa, quella sulla vita privata di Mark Felt. L'attrice statunitense interpreta in maniera impeccabile la figura di una donna triste, depressa e con problemi di alcool. Nel film si capisce chiaramente che Audrey è stanca di essere la moglie di un membro dell'FBI, è stanca di dover traslocare, è stanca di dover stare in silenzio.

"The Silent Man" è in generale un buon film con l'unica pecca di avere al suo interno molte informazioni difficili da cogliere da chi non ha mai sentito parlare dello scandalo Watergate. La fotografia di Adam Kimmel è molto suggestiva, capace di donare al film quell'alone di mistero e segreto proprio della vicenda.

Si evince perfettamente la potenza dell'ente investigativo di polizia federale degli Stati Uniti d'America.

"I presidenti vanno e vengono, la CIA e l'FBI restano".

Matteo Farinaccia