Titolo originale: The Shape of Water

Regia: Guillermo Del Toro

Cast: Sally Hawkins, Michael Shannon (II), Doug Jones, Lauren Lee Smith, Michael Stuhlbarg, Octavia Spencer, Richard Jenkins, Nick Searcy, Dru Viergever

Genere: Drammatico, colore

Durata 119 minuti

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 8 dicembre 2017

"The Shape of Water" è una storia d'amore ambientata negli Stati uniti ai tempi della Guerra Fredda. Il film racconta la storia di Elisa, una ragazza muta, che è impiegata come donna delle pulizie in un laboratorio scientifico con sede in Baltimora. La giovane donna ha instaurato un forte legame d'amicizia con una sua collega afroamericana che combatte di giorno in giorno per i propri diritti, Zelda, e Giles, il suo vicino di casa discriminato sul lavoro perché omosessuale.

Elisa vive in un mondo dove chi è diverso viene discriminato, insieme a Zelda e Giles scoprirà che all'interno del laboratorio vive una strana creatura tenuta in cattività. Non appena vengono a conoscenza dell'esistenza di questa creatura, instaurano un legame profondo con essa.

A capo dell'organizzazione scientifica per cui Elisa lavora c'è Strickland, un tiranno dispotico pronto a tutto pur di poter ottenere ciò che vuole e rivendicare i suoi interessi. Scatta così un turbine vertiginoso in cui vengono poste al centro della storia la violenza e la crudeltà, che sembrano necessari per il raggiungimento del proprio scopo.

"The Shape of Water" si svolge in piena Guerra Fredda e si può dire che agisca su due livelli principali: la cronaca realista, dove si esamina la violenza della Storia; e quello dei racconti mitologici, infatti nel film c'è l'incontro con una creatura sensibile e straordinaria.

Si affrontano così varie tematiche sia ai tempi della Guerra Fredda che ancora ai giorni nostri sono argomenti scottanti e di grande rilevanza, come la discriminazione dei 'diversi' e l'abuso delle povere creature indifese che popolano la nostra terra.