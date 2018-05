The Predator (2018)

Regia: Shane Black

Cast: Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Alfie Allen, Edward James Olmos, Keegan Michael Key, Trevante Rodhes, Jake Busey, Niall Matter, Paul Lazenby, Steve Wilder, Dean Redman, Rhys Williams

Genere: Azione, Horror, Avventura, Fantascienza

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: 20th Century Fox Italia

Data di uscita: 27 Settembre 2018

"The Predator" è diretto da Shane Black ed è il quarto film della serie cinematografica, le riprese sono iniziate nel Febbraio del 2017 ma, nel Marzo 2018 sono state fatte delle riprese aggiuntive per modificare buona parte della terza parte della pellicola.

The Predator: dallo spazio a una piccola città

Shane Black reinventa la serie "The Predator", in cui i cacciatori sono più forti che mai.

In "The Predator" la caccia si trasferisce dallo spazio inesplorato alle strade di una piccola città, su cui incombe una terribile minaccia. I cacciatori, geneticamente modificati tramite la combinazione di DNA derivante da specie diverse, sono diventati più letali, più pericolosi e più intelligenti.

Un giovane ragazzo, per sbaglia, provoca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra e solo un gruppo di ex soldati e una disincantata insegnante di scienze hanno le capacità di contrastarli per impedire la fine della razza umana.

I cosiddetti Predators sono alieni che danno tregue agli esseri umani e sono guidati da un forte senso dell'onore e da un codice morale. Sono apparsi in cinque pellicole, tra cui "Alien vs Predator" (2004) e "Predators" (2010).

La sceneggiatura di "The Predator" è stata scritta a quattro mani da Shane Black e Fred Dekker. Quest'ultimo ha collaborato anche in "Robocop 3" (1993) e "Dimensione terrore" (1986), mentre Shane Black si occupato anche della scenaggiatura di "Arma letale" (1987), "L'ultimo Boy Scout - Missione: Sopravvivere" (1991), "Last Action Hero" (1993) e "Spy" (1996), e più recentemente ha lavorato anche alla scrittura e alla direzione di "Kiss Kiss Bang Bang" (2005), "Iron Man 3" (2013) e "The Nice Guys" (2016).