Regia: Steven Spielberg

Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Alison Brie, Sarah Paulson, Carrie Coon, Jesse Plemons, Michael Stuhlbarg, Bradley Whitford, David Cross, Bruce Greenwood

Genere: Biografico ,Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 01 Distribution

Data di uscita: 8 febbraio 2018

"The Post" è un dramma politico basato su una storia vera. Nel 1971, l’analista militare Daniel Ellsberg (Zach Woods) convince il New York Times a pubblicare i "Pentagon Papers", documenti segreti appartenenti al Dipartimento della Difesa che riguardavano le strategie militari degli Stati Uniti in Vietnam tra il 1945 e il 1967, e che dimostravano che il presidente Johnson aveva mentito al Congresso e a tutti gli americani riguardo la guerra in Vietnam.

Quando il presidente Nixon si oppone alla pubblicazione dei “Pentagon Papers”, ottenendo un’ingiunzione che ne vieti la pubblicazione, Daniel Ellsberg consegna i documenti segreti ad un giornalista del Washington Post. Giunti nelle mani del direttore del Post, Bran Bradlee (Tom Hanks), e dell’editrice del giornale Katharine Graham (Meryl Streep), i “Pentagon Papers” vedono finalmente la luce. Anche stavolta il governo cerca di arginare la diffusione dei documenti, ma la sentenza questa volta difende la libertà di stampa, e i "Pentagon Papers" vengono diffusi su scala nazionale.

"The Post": un cast da Oscar

"The Post" è un film diretto da Steven Spielberg e sceneggiato dall’esordiente Liz Hannah, inizialmente intitolato "The Papers". L’inizio alla lavorazione di "The Post" coincide con i lavori di post produzione al film "Ready Player One", diretto da Steven Spielberg: per questo motivo il direttore d’orchestra e compositore statunitense John Towner Williams, vincitore di numerosi premi Oscar alla Migliore Colonna Sonora e fidato collaboratore di Spielberg, ha dovuto rinunciare alla colonna sonora di "Ready Player One" in favore di quella per "The Post".

Nel cast di "The Post", l’attore Tom Hanks, vincitore di due premi Oscar al Miglior Attore Protagonista per due anni consecutivi, nel 1994 e nel 1995, e Meryl Streep, premio Oscar alla Migliore Attrice Non Protagonista nel 1979 e premio Oscar alla Migliore Attrice Protagonista nel 1982 e nel 2012.