The Post: nuovo film per Spielberg con Maryl Streep e Tom Hanks

Steven Spielberg sembra aver trovato il suo prossimo progetto, “The Post“, e il cast sarà da Oscar.

The Post: un film sullo scandalo giornalistico dei Pentagon Papers

La nuova pellicola si chiamerà “The Post”, e sarà incentrata sul ruolo che il Washington Post ebbe nello scandalo dei Pentagon Papers, documenti top secret che mettevano in luce le strategie e i rapporti del governo americano con il Vietnam nel periodo che va dal 1945 al 1967.

La sceneggiatura, firmata da Liz Hannah, sottolinea l’importanza del direttore del quotidiano, Ben Bradlee, e della responsabile della casa editrice Kay Graham, che, se le trattative verranno concluse con successo, verranno interpretati rispettivamente dai due premi Oscar Tom Hanks e Maryl Streep. Oltre che regista Spielberg sarà anche produttore assieme ad Amy Pascal e Kristie Macosko Krieger.

The Post: ancora sconosciuta la data d’inizio delle riprese

L’inizo delle riprese rimane però un’incognita, infatti il famoso filmmaker è impegnato nella post-produzione di “Player One“, tratto dall’omonimo romanzo di Ernest Cline e ambientato in un 2045 nel quale la Terra è un pianeta sovrappopolato, poverissimo e inquinato e in cui l’unico svago per le persone comuni è OASIS, un mondo virtuale ideato dal programmatore James Halliday a cui si può accedere gratuitamente grazie a un semplice visore e a un paio di guanti aptici.

Inoltre il regista è già al lavoro su un altro film, “The Kidnapping of Edgardo Mortara”, che sarà tratto dal romanzo di David Kertzer, tradotto in Italia con il titolo “Prigioniero del Papa Re”, e che avrà nel cast Mark Rylance (che ha già collaborato con lui ne “Il GGG – Il grande gigante gentile” e ne “Il ponte delle spie“, per il quale ha vinto il premio Oscar per il miglior attore non protagonista) e Oscar Isaac. Con ogni probabilità “The Post” avrà la precedenza su “Indiana Jones 5” la cui uscita è prevista per il 19 luglio 2019.

Giovanni Picano

07/03/2017