The Perfertionists: lo spin-off di “Pretty Little Liars”

In arrivo lo spin-off di “Pretty Little Liars”

Secondo quanto riporta Variety, la realizzazione della serie spin-off di “Pretty Little Liars” è stata confermata e ha ricevuto un ordine per la produzione di 10 episodi che andranno in onda approssimativamente nel 2019 nella rete via cavo americana.

L’episodio pilota della nuova serie è stato richiesto a settembre dal canale televisivo Freeform e avrà come star principali Sasha Pieterse e Janel Parrish. Questo episodio è stato scritto dalla showrunner di “Pretty Little Liars” I. Marlene King, che ha collaborato con Lisa Cochran-Neilan, Leslie Morgenstein, Charlie Craig, e Gina Girolamo vestendo il ruolo del produttore esecutivo. La realizzazione di “The Perfectionists” è affidata a Alloy Entertainment e Long Lake Media in associazione con Warner Horizon Scripted Television. Mentre alla regia c’è Elizabeth Allen Rosenbaum.

Sasha Pieterse e Janel Parrish appariranno sui piccoli schermi con i ruoli che hanno interpretato nella serie originale. Il nuovo spettacolo è basato sul romanzo “The Perfectionists”, scritto dall’autrice statunitense Sara Shepard, nota per aver scritto anche il libro su cui si basa la serie “Pretty Little Liars”, dove hanno recicato anche Sofia Carson, Sydney Park, Eli Brown, Graeme Thomas King, Kelly Rutherford e Hayley Erin.

La nuova serie TV “The Perfectionists” è ambientata nel comune di Beacon Heights, una città apparentemente perfetta dove un gruppo di tre amiche, che frequentano lo stesso college, devono lottare con lo stress di essere delle vere e proprie secchione. Un giorno però, la vita tranquilla della città viene scossa da un omicidio, e le ragazze dalle sembianze impeccabili si ritrovano a dover mentire nella speranza di poter nascondere dei segreti.

“Pretty Little Liars”, la serie a cui si è ispirata quella di “The Perfectionists”, ha avuto successo per ben sette stagioni andando in onda su Freeform e concludendosi l’anno scorso dopo 160 episodi; questo fatto fa nutrire delle grandi speranze per i produttori dello spin-off.

Marina Kozak

15/05/2018