Janet è stata nominata ministro e con Bill decidono di organizzare una cena per festeggiare il nuovo lavoro. Mentre la mogli comincia a preparare la festa, il marito appare preoccupato. Bill ha un segreto terribile, segreto che verrà fuori durante la festa, che scioccherà i commensali e Janet.

The Party: lo straordinario cast

"The Party" è il nono film di Sally Potter, presentato al Festival di Berlino 2017 e alla Festa del Cinema di Roma 2017.

Una commedia claustrofobica, che si consuma tra le mura di una casa, cinica e contrassegnata dal tipico humor inglese. I protagonisti sono Janet, interpretata dalla bellissima Kristin Scott Thomas ("Nella casa" e "La chiave di Sara"), mentre suo marito Bill è lo straordinario Timothy Spall ("La verità negata" e Codaliscia nella saga di "Harry Potter"). Tra gli altri, nel cast troviamo Patricia Clarkson ("Shutter Island" e "One Day") che sarà April l'amica americana di Janet, mentre Bruno Ganz ("Heidi") vestirà i panni del suo compagno tedesco: Gottfried. Emily Mortimer ("L'altra metà della storia") e Cherry Jones ("Capodanno a New York ") saranno una coppia lesbica in attesa di un bambino, infine Cillian Murphy ("Dunkirk" e "Sunshine") sarà un giovane manager accompagnato da una moglie che non arriverà mai.