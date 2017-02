Regia: Hany Abu-Assad

Cast: Idris Elba, Kate Winslet, Dermot Mulroney

Genere: Drammatico, Colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2017

Distribuzione: 20th Century Fox

Data di uscita: 19 Ottobre 2017

"The Mountain Between Us" è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Charles Martin. Dopo la cancellazione del loro volo a causa di una disastrosa tempesta invernale, il chirurgo Ben Payne di ritorno da una conferenza e la scrittrice Ashley Knox (che da SAlt Lake City è diretta ad est per il suo matrimonio) salgono a bordo di un aereo charter. L'intemperia, però, causa un incidente aereo, ma i due riescono a sopravvivere, nonostante le ferite e il continuo mal tempo; sfortunatamente per loro sono dispersi nel High Uintas Wilderness, una zona desertica dello Utah. Saranno costretti per restare in vita a fidarsi l'uno dell'altra.

The Mountain Between Us: portato sullo schermo, dopo una lunga gestazione

Il film è uno straziante e angoscioso racconto di sopravvivenza, ma allo stesso tempo la storia della nascita di un amore; con lui con gravi fratture alle costole e lei con una gamba rotta, la pellicola è a metà tra il catastrofico e il sentimentale. È sceneggiato da Chris Weitz, sebbene bozze precedenti della sceneggiatura erano già scritti da J. Mills Goodloe e Scott Frank. In verità, nel 2012 il progetto era stato sviluppato per il regista messicano Gerardo Naranjo ed era stato impostato per dirigere la sceneggiatura di J. Mills Goodloe, solo nel 2017 è stato affidato al duo Abu-Assad - Weitz.

Il film ha attraversato numerosi cambiamenti di cast, difatti nel 2012 era stato annunciato che Michael Fassbender sarebbe stato il protagonista maschile, ma da settembre 2014 l'attore irlandese ha abbandonato a causa della coincidenza con altre riprese e la produzione si era orientata su Charlie Hunnam. Per il personaggio femminile si era optato per Margot Robbie, Harley Quinn di "Suicide Squad", poi sostituita da Rosamund Pike. Nel 2015 sia Hunnam che Pike abbandonato il progetto e solo nel 2016 Idris Elba e Kate Winslet furono contattati per il cast.