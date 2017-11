Il domani tra di noi – Recensione: né caldo né freddo tra le montagne dello Utah

“Il domani tra di noi” vede protagonisti la fotoreporter Alex (Kate Winslet) e il neurochirurgo Ben (Idris Elba) in compagnia di un cane, sperduti tra le montagne dello Utah dopo un disastro aereo.

Si può affermare che “Il domani tra di noi” sia un film discreto che, tuttavia, con qualche aggiustatina qua e là, sarebbe potuto davvero diventare un buon film. Quindi parliamo con ordine prima di “quello che è” (visto che “quello che non è”, di fatto, non c’è), per poi cercare di capire cosa sia mancato a questa pellicola.

È un survival movie, vale a dire un film in cui si lotta per la sopravvivenza in condizioni esterne estreme; è un film romantico – o meglio, lo diventa – in cui due sconosciuti si innamorano.

È un film con una trama presentabile, una buona regia e una discreta sceneggiatura di partenza. Ottime invece sia la fotografia della talentuosa Mandy Walker che la recitazione dei due protagonisti, la giunonica Kate Winslet e il massiccio Idris Elba, entrambi credibilissimi nel ruolo del “survivor”.

La sensazione però è che tra montagne, tempeste di neve, ferite, fame non si sia lasciato spazio alla verità né del dramma di sopravvivenza, né dell’innamoramento tra i due infreddoliti protagonisti. Sia la componente survival che quella romantica sono infatti appesantite da clichés davvero stancanti per lo spettatore e da due tipizzazioni caratteriali un po’ stantie. In buona sostanza, infatti, il film ci racconta di due personaggi-tipo ripetuti ad nauseam nei film e nei romanzi di oggi, che sono il “lui nasconde una ferita che non vuole mostrare ma che, una volta svelata, dimostra quanto sia un brav’uomo, ferito ma moralmente integro” e il “lei capisce che l’amore non sempre corrisponde alla sicurezza e alla stabilità ma che, al contrario, l’insicurezza e l’imprevisto possono condurre a scoperte inattese e, forse, al vero amore e alla vera complicità”.

Questo è. Poi c’è “quello che il film non è”, o “quello che non ha avuto il coraggio di essere”. E quello che “Il domani tra di noi” non è, forse, è molto più interessante.

Il domani tra di noi: cosa avrebbe potuto funzionare?

Nonostante i luoghi comuni appartenenti ai due generi survival e romance siano prevalenti, tra le righe Hany Abu-Assad prova a raccontarci una storia diversa e persino stimolante, che affiora timidamente tra i fiocchi di neve dello Utah: è la “vera” storia di una donna e di un uomo che si trovano, volenti o nolenti, a dover condividere una frazione di vita a stretto contatto, mentre lottano strenuamente per sopravvivere. La distanza e, al contempo, la complicità che si crea tra due esseri umani costretti a stare insieme sono due aspetti interessanti da approfondire e va detto che, talvolta, questo film ci riesce.

Quando si è in pericolo di vita emerge prepotentemente, da un lato, una maggiore necessità di “umanità”: questo aspetto si vede bene, ad esempio, nella scena in cui Alex chiede a Ben di ascoltare un po’ di musica con l’ultima frazione di batteria del telefono rimasta, oppure nella scena di sesso tra i due, che è una scena di “bisogno” di umanità. Dall’altro lato, in situazioni del genere si fanno spazio prepotentemente quegli aspetti istintuali, animali e profondi dell’animo umano, che vengono soffocati nel quotidiano: ciò si intravede nelle scene dei litigi tra i due, ma anche nelle crisi di panico di Alex o nell’immobilismo glaciale di Ben.

L’istinto animale che emerge dalle esperienze traumatiche e il bisogno di trovare tracce di umanità e di avvicinarsi ai propri simili sono, dunque, ciò che interessa maggiormente in questo survival movie di coppia. Peccato però che il regista non abbia avuto il coraggio di seguire fino in fondo nessuna delle due strade, consegnando infine allo spettatore una melensa e stucchevole soluzione di cui non sentiva proprio il bisogno.

Il domani tra di noi – quando la tecnica si arena nella neve

Ciò che rovina definitivamente e indelebilmente il film, comunque, non è né la sceneggiatura con i suoi clichés, né il finale da libro Harmony, quanto piuttosto un montaggio assolutamente e irrimediabilmente disastroso. Il montaggio in flashback delle scene viste precedentemente inizia a partire dalla scena di sesso tra Alex e Ben, e da lì in poi viene riproposto costantemente fino alla fine del film, rendendolo inguardabile. Eppure l’editor Lee Percy, che di film ne ha montati una valanga, dovrebbe essere in grado di intuire quanto questa tipologia di montaggio doni alle scene un sapore di soap opera che di cinematografico non ha proprio nulla. Così facendo, Percy riesce a dare un risvolto ridicolo a scene che, senza questo montaggio insensato, avrebbero avuto forse autonomamente una loro dignità.

La colpa comunque va al regista, che non ha saputo supervisionare il lavoro dei reparti tecnici, compresa la fotografia. Va detto infatti che la porzione di film di genere survival è molto ben fotografata, ma Hany Abu-Assad non riesce a coniugare l’ottimo lavoro della direttrice della fotografia con una regia altrettanto interessante. I movimenti di macchina sono essenziali e non ci sono scene memorabili. Il regista dimostra di non saper sfruttare il talento della fotografa, perché non carica di emozioni quelle belle scene servendosi della cinepresa (il che sarebbe proprio il suo compito).

Ultima stoccata va alla traduzione italiana del titolo “Il domani tra di noi”, che in originale è “The Mountain Between Us” (cioè “La montagna tra di noi”). È spiacevole ma necessario riproporre ancora l’annosa polemica sulle traduzioni italiane dei titoli stranieri, ma qui più che mai la scelta nostrana si dimostra davvero infelice. Infatti il focus del film è tutto sul presente narrativo, mentre il domani tra di loro (Kate Winslet e Idris Elba) resta tutto da vedere. Il loro domani non c’è, perlomeno non tra le montagne e, sicuramente, non in questo film.

Marta Maiorano