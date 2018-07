Regia: Rick Alverson

Cast: Tye Sheridan, Jeff Goldblum, Hannah Gross, Denis Lavant, Udo Kier

Genere: Drammatico, colore

Durata: 106 minuti

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"The Mountain" è una pellicola drammatica ambientata nel 1954 che ripercorre le vicende che vedono coinvolto il Dottor Walter Freeman, un medico e neurologo statunitense, famoso per aver promosso negli Stati Uniti l'intervento di lobotomia in un periodo in cui i farmaci erano ormai abbastanza raggiungibili. Per questo motivo il suo operato è molto controverso.

Durante tutta la narrazione del film il protagonista è accompagnato da un giovane ragazzo che perse suo padre e di cui la madre fu lobotomizzata dallo stesso Freeman, e che quindi, non sapendo dove andare ha deciso di tenere compagnia al dottore documentando fotograficamente i suoi interventi.

Ad un certo punto i due si imbattono nel personaggio di Jack, che vuole lobotomizzare sua figlia Susan, rinchiusa in un centro di malattia mentale. Ma le ragioni per cui l'uomo desidera di fare questo intervento alla ragazza si rivelano molto oscure.

The Mountain: la produzione

"The Mountain" è un film drammatico del 2018 diretto dal regista e sceneggiatore americano Rick Alverson, noto per aver realizzato "The Comedy" (2012) e "Entertainment" (2015).

La pellicola selezionata per essere proiettata nella sezione principale del 75 ° Festival Internazionale del Cinema di Venezia a settembre, vede la partecipazione di attori come Jeff Goldblum, famoso per il suo ruolo nella saga di "Jurassic Park"; Tye Sheridan, conosciuto per la sua partecipazione alla saga di "X-Men" e nel film "Ready Player One" (2017).

A loro fianco troviamo anche Denis Lavant, un attore francese recentemente apparso in "3 Days in Quiberon" (2017); Hannah Gross, l'attrice emergente del film "Marjorie Prime" (2017) e Udo Kier, noto attore tedesco conosciuto al livello mondiale per aver recitato in "Downsizing" (2017) e "Melancholia" (2011).