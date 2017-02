Titolo originale: Der Geilste Tag

Regia: Florian David Fitz

Cast: Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Alexandra Maria Lara, Rainer Bock, Tatja Seibt

Genere: Commedia, Colore

Durata: 110 minuti

Produzione: Germania, 2016

Distribuzione: Nomad Film

Data di uscita: 30 Marzo 2017

La pellicola è incentrata su due giovani malati terminali fuori dal comune, il bizzarro pianista Andi di 33 anni e il trentaseienne Benno, dedito sempre ad un beato ozio. I due decidono di scappare dalla clinica in cui sono ricoverati e, dopo aver racimolato un po' di denaro, iniziano un viaggio in prima classe verso l'Africa per vivere l'ultimo delle loro vite al meglio, ricordandolo per sempre come 'il giorno il più bello'. Inizialmente, Andi sarà spaventato dal viaggio per via della sua ipocondria, mentre Benno ha in mente uno scopo, raggiungendolo potrà confrontarsi con quello che è stato la sua vita. Con questa avventura inaspettata si ritroveranno a vivere momenti che spaziano dal tragicomico alla serietà per poi tornare alla comicità pura.

In definitiva, il film è un road movie, che usa il tema del viaggio per condurre lo spettatore ad una riflessione molto più profonda sul senso della vita e come essa va vissuta. Il loro aspettare la morte in un modo diverso da quello di attenderla in una casa di cura, appare più come un alzarsi in piedi e andarsela a prendere con forza, senza paura.

The Most Beautiful Day – Il giorno più bello: gli idoli del film

"The Most Beautiful Day – Il giorno più bello" è stato campione di incassi in Germania, grazie anche alla presenza dei due attori protagonisti, Florian David Fitz e da Matthias Schweighöfer, idoli del panorama cinematografico tedesco molto amati dal pubblico per la loro verve comica e il loro bella presenza. Mentre il primo, Fitz, anche regista del film, è noto maggiormente per lavori nazionali, come "Hin und weg", Schweighöfer ha una fama più internazionale, in quanto oltre partecipare a pellicole tedesche, ad esempio, "300 ore per innamorarsi", ha preso parte anche ad alcune di matrice americana, come "Operazione Valchiria" con Tom Cruise e "Thor" di Kenneth Branagh.