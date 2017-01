The Master Piece: il nuovo progetto di James Franco e Bryan Cranston

The Master Piece: arriva il nuovo progetto cinematografico interpretato e diretto da James Franco con Bryan Cranston che reciterà nel film nei panni di sé stesso.

The Master Piece: una versione romanzata di The Room

James Franco sarà impegnato anche stavolta in un nuovo ed entusiasmante progetto, rimanendo sia davanti, che dietro l’obiettivo della videocamera. la prossima pellicola in programma è una versione romanzata del film “The Room” (diretto da Tommy Wiseau) che verrà chiamata “The Master Piece”.

L’attore e regista, dirigerà il film facendo allo stesso tempo la sua apparizione sul set.

Egli darà vita ad una trasposizione cinematografica del libro “The Disaster Artist”, scritto da Greg Sestero e Tom Bissel. Nell’opera vengono narrate le esperienze vissute dallo stesso autore in qualità di giovane attore, alle prese con una misteriosa relazione con il regista Tommy Wiseau.

The Master Piece: il cast del film

Molti dettagli riguardo il film sono tenuti ancora sotto chiave, l’unica cosa che è stata al momento annunciata è il cast che sarà formato da James Franco, Dave Franco (il fratello di James), Seth Rogen, Josh Hutcherson, Zac Efron, Hannibal Buress e Jacki Weaver. Nei panni del coprotagonista ci sarà Bryan Cranston che interpreterà i panni di “Bryan Cranston”.

The Master Piece: l’intervista di James Franco al South China Morning Post

James Franco ha rilasciato un’intervista al South China Morning Post ed ha spiegato come è nata l’idea di coinvolgere Bryan Cranston dopo la realizzazione del film “Proprio Lui?”.

“Ci sono voluti otto mesi per [Proprio Lui?] e in seguito chiesi a Bryan di interpretare nei panni dello sceriffo in “Dubious Battle”, dopo diressi “Master Piece” e lì c’era lui” aggiungendo inoltre che: “gli chiesi se avrebbe voluto interpretare sé stesso, anche se in realtà assume i panni di sè stesso dai primi anni del 2000. Lui è ‘Bryan Cranston’ dal telefilm di ‘Malcolm’.”

“Master Piece” verrà rilasciato al cinema dalla Warner Bros entro il 2017, lasciando per il momento soltanto molti dubbi e misteri che verranno rivelati al pubblico solo col tempo. Per il momento non rimanere che attendere a nuovi aggiornamenti.

Corrado Zocco

02/01/2017