The Man Who Killed Don Quixote (2018)

Titolo originale: The Man Who Killed Don Quixote

Regia: Terry Gilliam

Cast: Adam Driver, Olga Kurylenko, Stellan Skarsgård, Jonathan Pryce, Óscar Jaenada, Jordi Mollà, Rossy De Palma, Jason Watkins, Jason Watkins

Genere: Avventura, Fantasy

Durata: 137 minuti

Produzione: n/d

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: n/d

The Man Who Killed Don Quixote di Terry Gilliam vuole raccontare la celebre storia del romanzo spagnolo "Don Chisciotte della Mancia" di Miguel de Cervantes S., ambientandolo nel 21°secolo attraverso lo sguardo di un regista pubblicitario.

The Man Who Killed Don Quixote vede come protagonista Toby (Adam Driver), giovane disilluso e cinico, ma geniale regista di spot pubblicitari. Proprio mentre Toby sta lavorando a un soggetto legato a Don Chisciotte su un set spagnolo, un vecchio calzolaio impazzito (Jonathan Pryce) si convince di essere il protagonista, Don Chisciotte, e scambia il regista per Sancho Panza, il suo fedele scudiero.

Il regista inoltre, incontra un gitano venditore abusivo di DVD di film spagnoli tra i quali ritrova una copia di una sua opera giovanile avente come tema sempre quello dell'opera di Cervantes, la quale è stata girata in un paesino poco lontano. Toby si vede risucchiato in una folle avventura sempre più surreale, durante la quale sarà costretto a confrontarsi con le tragiche conseguenze di un film realizzato quando era ancora un giovane idealista pieno di ambizioni.

Quel film infatti, aveva creato numerose aspettative negli abitanti, cambiando per sempre le speranze e i sogni di un piccolo villaggio spagnolo. Tuttavia anche Toby, come già accaduto al vecchio cavaliere Don Chisciotte, inizia a venire gradualmente consumato dalle sue illusioni, rischiando di non saper più distinguere i sogni dalla realtà.

Toby saprà riscattarsi? Riuscirà il nuovo "Don Chisciotte" a sopravvivere alla propria follia? Oppure sarà l'amore a salvare Toby vincendo su tutto?