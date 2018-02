The Lodgers – Non infrangere le regole (2017)

Titolo originale: The Lodgers

Regia: Brian O'Malley

Cast: David Bradley, Eugene Simon, Charlotte Vega, Moe Dunford, Bill Milner, Deirdre O'Kane

Genere: Horror

Durata: 92 minuti

Produzione: Irlanda, 2017

Distribuzione: M2 Pictures

Data di uscita: 8 marzo 2018

Dopo il successo di "Let Us Prey", Brian O'Malley torna alla direzione di un nuovo film horror: "The Lodgers – Non infrangere le regole". Tra gli attori troviamo Deirdre O'Kane (Miglior Attrice agli Irish Film and Television Awards 2015 per "Noble") e Moe Dunford (Miglior Attore agli IFTA per "Patrick’s Day"). Ad impreziosire il cast due giovanissimi attori: la bella Charlotte Vega e il ventiduenne Bill Milner (Magneto in "X-Men - L'inizio"). Il film è stato presentato al Toronto International Film Festival e al Torino Film Festival. La pellicola arriverà nelle sale cinematografiche italiane l'8 Marzo, distribuito da M2 Pictures.

In un'inervista, il regista O'Malley ha dichiarato di essere molto soddisfatto dell'intero cast. "Credo che faranno un lavoro fenomenale dando vita a questo mondo e traducendo la storia al pubblico in un modo davvero emozionante."

"The Lodgers": tre regole da rispettare

Siamo nell'Irlanda del 1920. Rachel e Edward, due gemelli quasi diciottenni sono affetti da una maledizione per i peccati commessi dai loro antenati. I due fanciulli sono orfani ormai da tempo, in seguito alla morte prematura dei loro genitori. In realtà scopriranno di non essere soli ma condividono la casa con degli spiriti nel seminterrato. I fratelli scopriranno di dover rispettare delle regole derivanti da un'inquietante ninna nanna. Le regole sono tre: non fare entrare estranei in casa, andare a letto entro mezzanotte, e non separarsi mai. Non rispettare anche solo una delle tre regole scatenerebbe l'ira delle presenze che infestano la casa. Edward sembra ormai rassegnato a dover vivere una vita drammatica e piena di privazioni. Il problema sorge quando Rachel invaghita di un soldato del luogo, inizia a ribellarsi cercando in tutti modi di fuggire dal suo opprimente destino.

Matteo Farinaccia