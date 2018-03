Regia: Jon Favreau

Cast: Donald Glover, Beyoncé, James Earl Jones, Chiwetel Ejiofor, Billy Eichner, Seth Rogen, John Oliver, John Kani, Alfre Woodard, Eric Andre, Florence Kasumba, Keegan-Michael Key, JD McCrary, Shahadi Wright Joseph

Genere: Avventura, colore

Durata: n/d

Produzione: USA, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: 19 luglio 2019 (Usa)

“The Lion King” è il remake del famosissimo film d'animazione del 1994 “Il re leone”, diretto da Jon Favreau noto per aver realizzato un altro remake del mondo Disney, “Il libro della giungla” nel 2016.

La storia narra la difficile vita di Simba, il figlio del re della giungla Mufasa. Il piccolo è il diretto erede al trono e di conseguenza, già alla sua giovane età è costretto a fare i conti con i continui tradimenti e complotti per il possesso del trono. A tradirlo è il suo stesso zio Scar, invidioso e accecato dalla voglia di diventare lui stesso il re, che lo caccia dal villaggio. Per fortuna Simba riesce a trovare degli amici che lo aiutano ad affrontare i problemi e una volta divenuto adulto, a combattere per riavere ciò che gli spetta.

The Lion King: una produzione stellare

Per scrivere la sceneggiatura di “The Lion King”, la Disney ha ingaggiato Jeff Nathanson.

Per quanto riguarda le riprese, a novembre del 2017, parlando con la piattaforma online ComingSoon, Favreau ha detto che la tecnologia di cinematografia virtuale che ha usato nel “Il libro della giungla” sarebbe stata utilizzata in misura maggiore in “The Lion King”.

Il 1 ° novembre 2017, è stato annunciato che Hans Zimmer è tornato per segnare il film, avendo precedentemente ottenuto la versione animata del 1994.

Il cast è composto da Donald Glover nel ruolo di Simba, James Earl Jones che riprende il ruolo di Mufasa nel film del 1994. Mentre Billy Eichner e Seth Rogen sono stati scelti per interpretare rispettivamente Timon e Pumbaa. Nel ruolo di Nala vediamo la famosissima cantante Beyoncé, quando Scar è interpretato da Chiwetel Ejiofor.