Regia: Nick Hamn

Cast: Timothy Spall, Colm Meaney, Freddie Highmore, Toby Stephens, John Hurt, Catherine McCormack, Ian McElhinney, Ian Beattie, Barry Ward

Genere: Drammatico, Colore

Durata: 94 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2016

Distribuzione: Officine Ubu

Data di uscita: 30 Marzo 2017

"The Journey" narra un viaggio sia metaforico che reale di due leader, da sempre in contrasto tra loro, ma che devono necessariamente unire le forze per porre fine alla guerra dell'Irlanda del Nord, guerra civile che da decenni ha continuato a seminare solo morte.

A dispetto delle reciproche resistenze politiche, Ian Paisley e Martin McGuinnes, rispettivamente di 81 e 56 anni, nel 2006 hanno trovato la forza per firmare il patto di pace che mette fine ai versamenti di sangue e ai continui "fraticidi" tra connazionali.

Finalmente le loro storie vengono narrate e messe in luce dal regista Nick Hamn, che ha posto i riflettori su una situazione piena di sofferenza, che è rimasta per troppo tempo nel silenzio.